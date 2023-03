Cricca, eliminato alla seconda puntata serale Amici 2023?/ Linus lo stronca!

Amici 2023 di Maria De Filippi, Linus indice la gara inediti: spunta la critica mossa ai danni di Cricca

Mentre cresce l’attesa generale dei telespettatori per la seconda puntata del serale di Amici 2023, Linus stronca Cricca, uno dei 12 concorrenti in corsa per il titolo di vincitore finale del talent show. L’occasione della dura sentenza critica, rilasciata ai danni del cantautore allievo di Lorella Cuccarini é la nuova gara degli inediti che é giudicata dall’esperto musicale Linus e chiama i cinque cantanti e in corsa nel circuito canto all’attivo parallelo con il circuito ballo competitor per il montepremi finale e altri riconoscimenti previsti ad Amici 2023 a sfidarsi a suon di inediti.

Colesterolo, nuova terapia con acido bempedoico/ La pasticca che fa scendere livello

Nell’accesa competizione concorrono gli ultimi inediti dei concorrenti nel circuito canto, ormai editi in quanto appena rilasciati, Maledetta felicità, Mani vuote, É normale, Grazie, Scivola, Mi prenderò cura di te.

Il primo ad esibire l’edito, per la gara al cospetto di Linus, é Cricca, chr il giudice prontamente stronca dopo aver prestato ascolto alla performance eseguita da concorrente..”Avresti dovuto tenere duro e cantare l’altra – fa sapere nel dissenso il giudice e il riferimento é al fatto che Cricca abbia seguito il suggerimento di Lorella Cuccarini, di scegliere come inedito al rilascio Maledetta felicità scritta proposta da terzi autori al posto di Australia, il suo inedito bocciato dalla sentenza dell’insegnante avverso Rudy Zerbi e il giudice Charlie Rapino e ispirato all’amore ballerina Isobel Fetiye Kinnear. La sentenza di Linus prosegue: “ci sono passaggi dove vocalmente sei un po’ incastrato”. Insomma, Cricca avrebbe fatto meglio a proporre la sua canzone, senza farsi condizionare dalla volontà della sua insegnante unitamente alle critiche avverse. E Maledetta felicità, “Ha una strofa molto bella e un ritornello brutto”, secondo la cruda sentenza del giudice ai danni del cantautore in corsa al serale di Amici 2023. La replica del concorrente, quarto classificato nell’ordine di gradimento della gara inediti giudicata da Linus, non si fa attendere: “mi dispiace, ma faccio tesoro di quello che mi hai detto…”. Insomma, nonostante la dura sentenza, Cricca non replica al vetriolo al giudice che lo stronca, ma fa della critica una motivazione costruttiva volta al miglioramento nel cantautorato e al rinnovamento dell’autostima della sua persona e qualità artistiche e il suo operato in musica.

"Covid, nuove linee guida per le emergenze"/ ECDC: "Necessario, non per dare colpe"

Cricca nuovo eliminato di Amici 2023?

Che il giudizio non proprio entusiasmante di Linus possa condizionare il pare dei giudici al serale di Amici 2023, tanto da decretare Cricca tra i due eliminati previsti al secondo appuntamento serale in arrivo. La nuova nonché seconda puntata del serale di Amici é attesa in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity nello slot TV da prima serata, il 25 marzo 2023.













© RIPRODUZIONE RISERVATA