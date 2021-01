Crisanti: “Se variante brasiliana circola serve lockdown duro”/ “Agire con prontezza”

Secondo il noto professore di microbiologia, Andrea Crisanti, in Italia bisognerebbe attuare il lockdown duro se dovessero aumentare le segnalazioni di casi di variante brasiliana. Intervistato dai microfoni dell’AdnKronos, il direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’Azienda ospedaliera di Padova e docente di Microbiologia dell’università padovana, ha spiegato: “Se i casi di variante covid brasiliana aumentano serve lockdown duro in tutta Italia”.

Nella giornata di ieri è stato segnalato il primo caso di variante brasiliana di covid in quel di Varese, e a riguardo Crisanti ha commentato: “Non vuol dire ancora niente, ma è un segnale del fatto che non siamo difesi dalle varianti di Sars-CoV-2. E visto che sembra da alcuni primi studi che quella brasiliana risponda meno al vaccino, se si incominciano a vedere casi dispersi in tutta Italia e qualche cluster, bisogna agire con prontezza. Soprattutto se si conferma una minore protezione da parte del vaccino, mi dispiace ma rimane solo un’opzione: bloccare tutto”.

CRISANTI: “SERVE LOCKDOWN DURO E NON CON ZONE ROSSE”

“Ripeto: bloccare tutto per impedire che si diffonda – ribadisce Crisanti nella sua intervista – significa lockdown duro, non con le zone rosse. Non possiamo permetterci di mandare all’aria il vaccino. Non scherziamo”. Crisanti cita quindi alcuni recenti studi che mostrano che “I sieri dei vaccinati hanno una limitata capacità di bloccarla. Da un punto di vista epidemiologico non si sa quanto effettivamente siano resistenti i vaccinati alla variante. È un’informazione ancora tutta da acquisire. Ma sembra che gli anticorpi abbiano una capacità del 30%”. Nelle ultime settimane sono state segnalate numerose varianti del covid, a cominciare da quella inglese, responsabile di un’impennata di contagi e di morti oltre Manica, passando per quella sudafricana e arrivando appunto all’ultima, quella brasiliana. Il problema principale è che non vi siano al momento informazioni certe sul fatto che gli attuali vaccini approvati dall’Ema, leggasi Pfizer e Moderna, siano efficaci contro queste varianti, con gli esperti che appaiono decisamente divisi sulla questione.



