Crisi di Governo, rottura M5s-Lega?/ Tav spacca maggioranza, anche se Conte…

«Non è che ci obbliga il buon Dio a stare incollati alle poltrone. Voto anticipato? Lo vedremo a breve, anche prima di settembre», le parole di ieri di Matteo Salvini avevano già iniziato a rilanciare l’ipotesi crisi di Governo, nelle ultime ore la rottura tra Lega e M5s è sempre più evidente. Maggioranza spaccata al Senato sulla Tav: bocciata la mozione grillina contro la Torino-Lione, approvate le quattro pro alta velocità con i voti di Carroccio, Pd, Forza Italia e Fratelli d’Italia. E la tensione tra gli alleati era già palpabile al momento delle dichiarazioni di voto: «Chi vota no alla Tav si prenderà la responsabilità politica delle scelte che seguiranno nei prossimi giorni e mesi», forte e chiaro il messaggio lanciato dal capogruppo leghista Massimiliano Romeo. Non è tardata ad arrivare la presa di posizione dei 5 Stelle, che si sono scagliati contro il Carroccio invocando l’inciucio con il Partito Democratico. Salvini, protagonista di un botta e risposta con Toninelli, solleva dunque la questione politica…

CRISI DI GOVERNO, LO SPETTRO DELLE ELEZIONI ANTICIPATE

Salvini ha annullato la prima tappa del suo Beach Tour ed è tutt’altro che da escludere che sia una mossa legata al futuro dell’esecutivo gialloverde. La crisi di Governo sembra sempre più probabile e le dichiarazioni degli esponenti dei due partiti non lasciano spazio a grossi dubbi. Fonti dell’esecutivo parlano di una maggioranza in mare aperto, riporta Sky Tg 24, con la consigliere regionale grillina in Piemonte Francesca Frediani che non ha usato mezzi termini: «La Lega ha violato platealmente il Contratto di Governo. Vi prego: tutti a casa e cerchiamo di recuperare il nostro meraviglioso progetto così com’era concepito». L’opposizione invita Lega e M5s a fare un passo indietro, il segretario del Pd Nicola Zingaretti sostiene che il premier Giuseppe Conte dovrebbe recarsi «al Quirinale dal presidente Mattarella per riferire della situazione di crisi di Governo che si è creata». Lo stesso giurista però ieri ha fatto filtrare che il voto di oggi sulla Torino-Lione non era legato al futuro dell’esecutivo: attesi aggiornamenti…

