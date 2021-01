Crisi di Governo: scontro su Mes e Recovery/ Italia Viva “Per noi il tempo è scaduto”

Non si placano le voci su una crisi di Governo imminente. Il vertice di ieri tra il premier Conte e i capi-delegazione si è concluso con un nulla di fatto, anzi si è sfiorata la rottura definitiva: come riportato dai colleghi dell’Ansa, è scontro totale su Recovery e Mes. Il Movimento 5 Stelle getta acqua sul fuoco – «fatti dei passi in avanti» – ma Italia Viva è in pressing. «Bugiardi e ipocriti», l’affondo dei renziani contro le altre forze di maggioranza, che accusano Iv di tenere in ostaggio il Recovery Plan.

Dopo l’affondo di ieri, la ministra Teresa Bellanova non ha usato giri di parole ai microfoni de Il Messaggero: «Saggio sarebbe se invece di restare asserragliato nella sua torre d’avorio il presidente del Consiglio prendesse atto che questa esperienza di governo è conclusa e provasse a capire se si è in grado, tutti quanti e a partire da lui, di riscrivere un nuovo patto di governo».

CRISI DI GOVERNO, RENZI IN PRESSING

Ansa fa sapere che il Consiglio dei ministri dovrebbe tenersi all’inizio della prossima settimana, successivamente sarà il momento di aprire il tavolo sulle priorità della legislatura. In questo momento però tutte le forze sono destinate al Recovery: «Il Paese non può permettersi un ritardo perché questo comprometterebbe la nostra ripresa e sarebbe imperdonabile», le parole di Conte riportate da La Stampa. Dello stesso avviso il vicesegretario Pd Andrea Orlando: «Se siamo messi così, a questo punto una crisi non sembra evitabile. Ma il Recovery plan deve essere salvato». Zingaretti ieri ha aperto ad un Conte-ter, replicando con un secco no all’ipotesi di un ritorno alle urne, ma per i renziani il Conte-bis è già finito. I renziani continuano a chiedere che la ricomposizione passi da un atto di cesura come le dimissioni del giurista. In alternativa, ha rimarcato Ettore Rosato, nascerà un altro Governo: «Non si andrà al voto, Conte non è indispensabile». Insomma, la crisi di Governo sembra davvero dietro l’angolo…



