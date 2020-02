Crisi Governo, Conte “no altre maggioranze”/ Bettini (Pd) “sostituire senatori Renzi”

«Stupore per le ricostruzioni apparse in qualche quotidiano, in cui, anche con virgolettati, si attribuiscono abusivamente intenzioni al Capo dello Stato riguardo alla situazione politica, con riferimento a uno degli incontri che avvengono tra il presidente della Repubblica e il presidente del Consiglio»: con questa nota il Quirinale mette i punti sulle “i” dopo le ricostruzioni sulla potenziale crisi di Governo a seguito del colloquio di ieri sera tra il Premier Conte e il Presidente Mattarella. I retroscena oggi sui principali quotidiani italiani riportavano di possibili “movimenti” in atto per cambiare parte della maggioranza sostituendo Italia Viva – in rotta di collisione sul tema giustizia e prescrizione – con una pattuglia di “responsabili” dal Gruppo Misto e da altri partiti. Dopo il Quirinale la smentita arriva anche da Palazzo Chigi, aumentando il senso di “smarrimento” circa quanto successo nelle ultime convulse ore della politica: «Si chiarisce che il Presidente non è alla ricerca di altre maggioranze diverse da quella che attualmente sostengono il governo. Giuseppe Conte è impegnato con i tavoli di lavoro per l’agenda di governo 2023, tavoli a cui partecipano tutte le forze di maggioranza, IV inclusa. L’unico pensiero del Presidente è rilanciare l’azione di governo per far partire le tante riforme che il Paese aspetta». Conte e Mattarella smentiscono, eppure le fratture ci sono in Cdm e il tema della giustizia rischia di tramutarsi nella scintilla definitiva per vedere cambiare la maggioranza giallorossa. Il che però non significa necessariamente ritorno alle urne.

CRISI GOVERNO, BETTINI “SOSTITUIRE PARLAMENTARI DI RENZI”

Lo scontro accesissimo tra Renzi e Conte continuerà forse per diverse settimane, anche perché la maggioranza non è stabile e sui singoli provvedimenti bisognerà rilevare quale sarà la presa di posizione di Italia Viva rispetto agli altri partiti di Governo. Secondo il dem Goffredo Bettini «la condotta di Renzi apre ormai problemi acutissimi nella maggioranza […] mi rammarico che Italia Viva, potenzialmente utilissima per allargare il centrosinistra, sta diventando uno strumento della destra per picconarlo e screditarlo». Lo stesso esponente Pd, assai vicino a Zingaretti, conferma su Facebook come vi sia una reale necessità interna al Governo che è proprio quella “smentita” dal Colle e da Palazzo Chigi: «occorrono parlamentari democratici» che possano sostituire i senatori di Renzi, «Dopo Conte non c’è per il Pd un altro governo. Se Renzi vuole farlo, lo deve fare con Salvini e la Meloni». Ancora Bettini conclude lapidario «Penso anche che, in questo scenario, nel Parlamento si aprirebbe una riflessione perfino nel gruppo renziano». In questo senso il Corriere della Sera con un retroscena firmato Tommaso Labate farebbe già i nomi dei presunti “traditori” di Italia Viva contro il loro stesso leader: «Giuseppe Cucca, Donatella Conzatti, Eugenio Comincini, Leonardo Grimani, Gelsomina Vono, Ernesto Magorno» sono i nomi fatti dal CorSera. Nelle stesse ore però, rivela una fonte renziana allo stesso quotidiano, l’ex Premier avrebbe fatto una immediata contromossa che guarda ad eventuali controresponsabili: «da qui a una settimana Italia Viva o avrà gli stessi senatori che ha oggi oppure ne avrà qualcuno in più».

