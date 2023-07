Cristante e Spinazzola, lite in strada con un residente a Forte dei Marmi/ La ricostruzione

Nelle ultime ore è diventato virale sui social network un video che ritrae Bryan Cristante e Leonardo Spinazzola coinvolti in una lite a Forte dei Marmi. I due calciatori della Roma stanno trascorrendo gli ultimi giorni di vacanza prima di tornare agli ordini di Josè Mourinho, ma in una delle ultime serate di relax non sono mancati i momenti di tensione. Come riportato dal Corriere della Sera, i giallorossi sono rimasti coinvolti in un acceso alterco con un residente.

Nella sequenza sopra citata e diffusa su Tik Tok, Cristante e Spinazzola sono coinvolti in un botta e risposta con un altro uomo. Quest’ultimo si rivolge in modo molto acceso nei confronti dei due giallorossi, in particolare del centrocampista. Insieme a loro, una folla di gente che prova a rasserenare gli animi.

Cristante e Spinazzola, lite a Forte dei marmi

L’uomo coinvolto nell’alterco ha accusato i due calciatori di aver urinato davanti alla sua porta: “Mi fate la predica, ma dove venite?”. Non sono mancati spintoni e minacce anche tra gli altri presenti, riporta il Corriere della Sera, mentre nel video si può notare Spinazzola andare via sconsolato dopo il brutto siparietto. Un comportamento poco civile ad accendere la lite, dunque, anche se non è chiaro chi sia direttamente coinvolto. Complice la diffusione del video, la Roma ha voluto prendere posizione con un comunicato diramato sui suoi canali ufficiali: “Cristante e Spinazzola erano intervenuti per calmare una situazione di nervosismo che aveva coinvolto quel ragazzo e un loro amico, come si vede dal video non è successo nulla. Hanno semplicemente provato a evitare che gli animi si scaldassero troppo”.

Sto morendo ma Cristante e Spinazzola hanno pisciato davanti alla porta di un tipo a caso? Hahahahahahahaah pic.twitter.com/zVvHsv1W1g — GA7 🇮🇹🇺🇸 (@GA7_Official) July 16, 2023

