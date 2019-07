Cristel Carrisi in vacanza con Al Bano/ Foto: pancione in mostra sullo yacht

Cristel Carrisi diventerà mamma per la seconda volta a Ferragosto. Dopo il piccolo Kai, la famiglia di Cristel Carrisi si allargherà con l’arrivo di una bambina. Nonostante manchi davvero poco al parto, la figlia di Al Bano e Romina Power, mostra un fisico in perfetta forma, in armonia con il pancione che, ormai, comincia a diventare ingombrante. Nonostante tutto, però, il fisico di Cristel non ne risente più di tanto e, in bikini, mostra un fisico davvero in forma pur essendo vicinissima al grande giorno. In vacanza in Salento si gode le ultime settimane di gravidanza a bordo di uno yacht dove si concede qualche coccola con il marito Davor Luksic e si gode la compagnia di papà Al Bano e della sorella Romina Jr a cui è legatissima come mostrano le foto pubblicate dal settimanale Chi.

Cristel Carrisi in vacanza con Al Bano: pancione in mostra a poche settimane dal parto

Dopo aver tentato di seguire le orme di papà Al Bano provando a fare la cantante, Cristel Carrisi ha deciso di seguire un’altra strada e l’incontro con il marito Davor Luksic l’ha convinta a diventare prima moglie e poi mamma. Cristel, però, resta anche una figlia innamorata dei genitori con cui trascorre del tempo appena gli impegni gielo permettono. E così, in queste settimane di vacanza, è tornata nella sua Puglia per trascorrere qualche giorno con papà Al Bano che non vede l’ora di diventare nuovamente nonno. “I miei genitori sono felicissimi, hanno sempre detto che volevano tanti nipotini. Io e mio marito Davor non ci fermeremo qui: sogniamo una famiglia molto numerosa”, ha detto Cristèl.





© RIPRODUZIONE RISERVATA