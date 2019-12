Cristel Carrisi/ “Nonna Romina? Troppo hippie per i nipotini…” (55 passi nel sole)

Cristel Carrisi sta ancora vivendo il drammatico lutto per via della perdita di nonna Jolanda Ottino, una tragedia che ha colpito duramente la famiglia di Al Bano. La matriarca, da sempre la donna più importante per il Leone di Cellino, ha guidato diverse generazioni con il suo sorriso e la sua forza. “Nonna Romina è molto hippy, non so se lascerei i miei figli da soli con lei, non so come sono sopravvissuta io. Non ho mai visto mia mamma ogni singolo giorno. Meglio così, puntiamo più sulla qualità che sulla quantità. Se devo pensare alle cose più concrete le faceva tutte nonna Jolanda… A parte gli scherzi ha sempre messo la famiglia prima della carriera e ha fatto tante rinunce”, ha detto poco tempo fa a Domenica In. Nessuna dichiarazione invece di recente in merito a quanto avvenuto, nè un’improvvisa apparizione sui social. Cristel infatti non interviene con post e Storie dallo scorso settembre e l’ultima immagine condivisa riguarda un momento del suo matrimonio con Davor Luksic, avvenuto ormai tre anni fa. Gli ammiratori hanno approfittato proprio dello scatto per esprimere la loro vicinanza a Cristel e ai fratelli, tanti commenti di grande affetto. “Siate fieri di averla conosciuta e non dimenticate mai nessun esempio, per quanto minimo possa sembrare nel ricordo, soprattutto la tenacia di una vita così lunga e piena d’amore”; “Condoglianze per la morte della tua dolcissima nonna Jolanda, che adesso veglierà su di voi come un bellissimo angelo”, scrivono alcuni.

CRISTEL CARRISI, FUTURO DA CONDUTTRICE?

Cristel Carrisi è uno dei pilastri della famiglia di Al Bano e Romina Power, fra i volti più freschi e più amati dai telespettatori italiani. Ricordiamo ancora l’emozione che la ragazza ha provato sul palco in occasione di 55 passi nel sole, lo show che Cristel ha guidato all’inizio di quest’anno e che verrà trasmesso in replica su Canale 5 nella prima serata di oggi, sabato 28 dicembre 2019. I fan potranno assistere di nuovo quindi al ricordo della giovane Carrisi, che con gli

occhi più che lucidi e la voce commossa, ha rievocato nella memoria di tutti la scomparsa della sorella maggiore Ylenia. “Una casa grande fa un’ombra grande. Una canzone allegra e spensierata come Felicità, con un altro accordo può diventare struggente. A volte nella vita non ci rendiamo conto che quando si vive un momento potrebbe essere per l’ultima volta”, ha detto mandando in onda una clip sull’ultimo viaggio della famiglia Carrisi in America, l’ultima volta che la prole di Al Bano ha vissuto insieme. Lo spettacolo, realizzato in occasione dei 55 anni di carriera del padre, ha permesso inoltre a Cristel di mostrare le sue doti da conduttrice. “Dai su che sei forte!”, le ha detto in particolare Al Bano in seguito al momento commovente. Purtroppo, in base a quanto ne sappiamo, non è detto che la Carrisi vorrà ritornare nelle vesti di presentatrice anche in altri contesti.

