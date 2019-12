Al Bano Carrisi, morta mamma Jolanda/ “Condizioni aggravate negli ultimi giorni”

Lutto per Al Bano Carrisi: è morta la mamma Jolanda. La notizia è stata diffusa da “La Vita in Diretta”. «Notizia di poco fa, e ci dispiace molto: è morta la mamma di Al Bano Carrisi, la signora Jolanda che lo ha accompagnato in tutta la sua vita», ha dichiarato Alberto Matano al rientro dalla pubblicità. «Una grande donna», il commento di Lorella Cuccarini. I due conduttori si sono poi messi in collegamento con il giornalista Vincenzo Sparviero della Gazzetta del Mezzogiorno: «So che Al Bano sta rientrando in Puglia». E infatti il cantante pugliese in questi minuti sta rientrando a Cellino San Marco dopo essere stato informato dal fratello Franco della morte della madre. Al Bano era a Roma, da dove doveva partire per andare in Albania per un impegno professionale. «Sta tornando in tutta fretta a Cellino», ha aggiunto il giornalista, che poi ha parlato delle condizioni di Jolanda Ottino. «Si è spenta tre quarti d’ora fa nella sua abitazione, nelle tenute, sotto la casa dove abita Al Bano».

AL BANO CARRISI, MORTA MAMMA JOLANDA: DOMANI I FUNERALI

I funerali di Jolanda Ottino, mamma di Al Bano Carrisi, si terranno domani alle 13. «Noi facciamo un grande applauso ad Al Bano e alla sua famiglia. Questo è l’abbraccio de La Vita in Diretta», ha detto Lorella Cuccarini al termine del collegamento. La donna, che ha sempre supportato il figlio nel suo percorso artistico, come ha più volte confermato Al Bano Carrisi nelle interviste rilasciate, si è spenta all’età di 96 anni. Proprio all’adorata madre il cantante aveva dedicato il libro “Madre mia, l’origine del mio mondo“, pubblicato qualche anno fa. Secondo quanto riportato da Il Quotidiano Italiano, le condizioni di Jolanda Ottino negli ultimi giorni sono precipitate fino alla morte. Nella mattinata di domani la camera ardente sarà allestita nella chiesetta delle tenute Carrisi. Poi i funerali nel pomeriggio nella chiesa madre di Cellino San Marco.

