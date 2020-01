Cristèl Carrisi/ Ritorno sui social e il ricordo di nonna Jolanda (55 Passi nel Sole)

Cristèl Chiara Carrisi, figlia di Al Bano e di Romina Power, sarà protagonista questa sera assieme ai due genitori di “55 Passi nel Sole”, la riproposizione dello speciale dedicato alla celebrazione della oltre cinquantennale carriera del padre e che le reti Mediaset ripropongono a quasi un anno di distanza: e il format targato Endemol Shine che nell’arco di due serate racconta con un concerto-evento non solo la parabola in musica ma pure quella personale della famiglia Carrisi, tra ospiti celebri e duetti che propongono al pubblico alcune delle principali hit dell’artista pugliese. E la 34enne Cristèl delle due puntate (la prima è andata in onda lo scorso 28 dicembre su Canale 5) è la conduttrice, per quella che secondo alcuni potrebbe essere presto la sua nuova carriera: infatti già lo scorso anno la compagna dell’imprenditore di origini croate, Davor Luksic, aveva stupito tutti non solo per il modo con cui “teneva” il palcoscenico e conduceva le danze, ma pure per la spigliatezza di fronte alla telecamera e nel parlare, oltre che per il rispetto dei tempi televisivi, concedendosi qualche simpatico sketch con i suoi famigliari e commuovendosi invece nel ricordo della sorella scomparsa Ylenia. Forse è ancora presto per dire, come ha fatto qualcuno, che è nata una stella ma dopo aver inciso due dischi e la conduzione del 58esimo Zecchino d’Oro è facile scommettere che rivedremo presto Cristèl sul piccolo schermo.

CRISTEL CARRISI, IL RITORNO SUI SOCIAL DOPO LA MATERNITA’

Poco attiva sui propri canali social nonostante possa vantare centinaia di migliaia di follower, Cristèl Carrisi solo di recente è tornata a postare qualcosa tramite i suoi account, rompendo un lungo silenzio che durava oramai dalla scorsa estate quando è diventata madre nell’arco di poco tempo per la seconda volta della piccola Cassia Ylenia, la bimba a cui ha voluto dare anche il nome della sorella a cui è legata la tragedia più grande per papà Al Bano e mamma Romina. Se il penultimo scatto apparso sul suo profilo Instagram era dello scorso settembre, quando ricordava il terzo anniversario del suo matrimonio col suo Davor, qualche giorno fa Cristèl è tornata a farsi viva direttamente da Abu Dhabi dove con ogni probabilità ha trascorso le proprie vacanze natalizie, mentre i genitori si preparavano al tanto chiacchierato duetto in quel del Capodanno Rai da Potenza. “Un elogio di architettura islamica che toglie il fiato. Costruita con l’intento di unire le diversità” ha scritto la 34enne in italiano e anche in inglese, lanciando a suo modo un messaggio di pace e contro l’odio di qualsiasi forma.

IL COMMOSSO RICORDO DI NONNA JOLANDA

In attesa di rivederla questa sera negli a lei congeniali panni di conduttrice e scoprire quali saranno i suoi prossimi progetti personali, pare che invece sul fronte famigliare proceda tutto bene per Cristèl Carrisi che è diventata mamma per la seconda volta questa estate: dopo la nascita de piccolo Kay Tyrone nel maggio 2018, la terzogenita di Al Bano e Romina ha dato alla luce lo scorso 30 agosto anche Cassia Ylenia e decidendo così per una pausa professionale di maternità. E anche se, come accennato, la sua presenza sui social si è molto ridotta negli ultimi mesi, a turbare la serenità della 34enne e di suoi marito Davor, che hanno scelto di vivere in Croazia, c’è stato solo il lutto per la perdita di nonna Jolanda, madre di Al Bano: e in quella che è stata una delle sue ultime uscite pubbliche, ovvero nel salotto di “Domenica In” da Mara Venier, Cristèl ha raccontato con un sorriso ma anche tanta nostalgia come la nonna sia stata per tanto tempo un punto di riferimento per tutti i nipoti, aggiungendo che la donna ha sempre fatto molte rinunce nella sua vita, mettendo al centro di tutto sempre la famiglia.





