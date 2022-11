Cristian Antonio, Gabriel e Daisy, figli Amaurys Perez/ “Tre meravigliosi bambini”

Amaurys Perez e la nascita dei figli

Cristian Antonio, Gabriel e Daisy sono i figli di Amaurys Perez nati dall’amore con la moglie e compagna di vita Angela Rende. Durante la permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 2022, l’ex campione di pallanuoto ha sentito spesso la mancanza della sua famiglia lamentando, in diverse occasioni, di voler lasciare il reality show. Legatissimo alla moglie e ai figli, Amaurys è follemente innamorato dei suoi tre figli che descrive come tre gioielli per cui ha versato lacrime nel confessionale più spiato d’Italia.

Antonio, fratello Amaurys Perez/ La moglie Angela Rende: "sono legatissimi"

Del resto avere dei figli non è stato facile per l’ex campione che, durante un’intervista rilasciata nel programma Vieni da me, parlando proprio di loro disse: “ci siamo sposati nel 2006 e il primo figlio è arrivato nel 2010 quando proprio non ci speravamo più. In quei quattro anni abbiamo fatto e provato qualsiasi cosa. Abbiamo girato il mondo pur di avere un figlio. I medici ci dicevano che non ce l’avremmo fatta, ma non ci siamo arresi”.

Amaurys Perez, la madre Daisy, la morte del padre e la povertà/ "Mi hanno dato tanto"

Amaurys Perez: “i miei figli sono troppo legati”

L’amore di Amaurys Perez per i suoi tre figli non è mai mancato. Anche durante la sua esperienza televisiva al Grande Fratello Vip 2022 in tantissime occasioni ha parlato di loro sottolineando la grande importanza che hanno nella sua vita. “Ho tre meravigliosi bambini, sono troppo legati, non so se è un bene o un male” – ha detto l’ex campione che ha dovuto affrontare anche un piccolo problema che ha colpito il figlio Gabriel.

“È spuntato fuori che aveva un pirolo. I dottori mi hanno spiegato che è un problema che accomuna moltissimi bambini, ma quando si tratta di tuo figlio… vederlo così piccolo con tutti quei tubicini” – ha raccontato Perez durante la sua avventura a L’Isola dei Famosi rivelando di un problema di salute affrontato e risolto dal figlio.

Amaurys Pérez "GF VIP? Ho sofferto la lontananza dalla famiglia"/ "Futuro in televisione? No!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA