Cristian, Chanel, Isabel, figli Francesco Totti/ “Con Ilary li sproneremo al massimo”

Cristian, Chanel e Isabel sono i tre figli di Francesco Totti nati dal matrimonio con la bellissima e bravissima Ilary Blasi. Considerata una delle coppie più belle ed invidiate del mondo dello spettacolo, Ilary e Francesco hanno dimostrato in quindici anni di amore e matrimonio di essere superiori ad ogni critica e pettegolezzo costruendo una famiglia unita e felice. La conferma arriva dalle foto che la famiglia Totti condivide sui social e che li ritrae quasi sempre in compagnia dei loro amati figli. Cristian è il primogenito nato nel 2005 che ha, proprio come papà Francesco, la passione per il calcio. Una passione ereditata dal padre di cui però Totti non è felicissimo stando a quanto ha raccontato a Il Romanista: “veramente avrei preferito che Cristian avesse scelto di essere un tennista, così avrei girato il mondo assieme a lui. Purtroppo però lui ha scelto il calcio, ne è proprio innamorato, e allora va bene così. E’ giusto che i bambini facciano quello che vogliono e soprattutto quello che gli piace fare”. Le remore del padre sono giustamente legate ad un cognome importante, anche se lo stesso Totti ha precisato: “Cristian non dovrà pensare che portando quel cognome tutto gli sarà dovuto, anzi. Per lui le cose saranno anche più difficili, dovrà impegnarsi il doppio rispetto agli altri per raggiungere i risultati che si è prefisso. Io e Ilary lo sproneremo sempre al massimo e saremo per lui un valido aiuto”.

Chanel e Isabel, figlie di Totti: uguali a mamma Ilary Blasi

Chanel è la secondogenita nata nel 2005. La prima figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi si è fatta conoscere dal grande pubblico quando, durante una puntata del Grande Fratello Vip, ha fatto il suo ingresso in studio facendo una bellissima sorpresa alla mamma. Chanel è uguale a mamma Ilary e su di lei Totti ha detto al Corriere della Sera: “quando mi va di vedere una partita di calcio devo andarmene in un’altra stanza perché è sempre Chanel che decide cosa si deve vedere in televisione. L’uomo porta i pantaloni, è vero, ma chi decide alla fine sono sempre le donne… non è così?”. Poi c’è Isabel, la piccola di casa nata nel 2016 di cui si conosce davvero poco, anche se anche lei sembra essere bionda e bella come la mamma. Anche Ilary Blasi durante un’intervista rilasciata al settimanale F ha parlato quanto i figli sono il fulcro della sua vita. “Ho tre figli, Cristian, Chanel e Isabel, ognuno di un’età diversa, le mie giornate ruotano intorno a loro. Per quanto faticoso possa essere un mestiere, non è mai difficile come stare a casa dietro a tre figli, credete a me” ha dichiarato la conduttrice. Non solo, la Blasi ha anche raccontato come è cambiata la vita della famiglia Totti dopo che il capitano ha abbandonato il calcio: “la domenica non è un giorno che amo molto. Non facciamo niente di particolare, stiamo in famiglia o con i parenti. Domenica scorsa, ad esempio, siamo andati tutti al cinema. Una vita normale, non dico noiosa, ma niente di così eccezionale”.

