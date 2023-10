Cristian Forti e Brando, rivali a Uomini e Donne/ “Sono molto competitivo, se una ragazza…”

Cristian Forti e Brando: rivalità sul trono di Uomini e Donne

Cristian Forti e Brando sono i due tronisti che sperano di trovare l’amore nello studio di Uomini e Donne dove, in attesa di incontrare la donna della vita, stanno conoscendo le varie corteggiatrici che, dopo aver partecipato ad un appuntamento al buio, hanno deciso di restare per conoscerli. Sin dalla puntata della presentazione, Cristian e Brando hanno sottolineato di essere molto diversi non solo fisicamente, ma anche caratterialmente. Se Brando risulta più schivo, Cristian è indubbiamente più schietto e diretto al punto da aver sottolineato più volte di non voler conoscere ragazze che escono con entrambi i tronisti.

Un concetto che Cristian ha ribadito nel corso della puntata di Uomini e Donne del 3 ottobre dopo aver ascoltato le parole di Valentina, una corteggiatrice che, dopo essersi dichiarata per Cristian, ha rivalutato Brando decidendo di conoscere anche lui.

Maria De Filippi sulla rivalità di Cristian e Brando

“Soffri tantissimo la presenza di Cristian”, commenta Maria De Filippi di fronte all’atteggiamento di Forti. “Non soffro Brando, sono molto competitivo“, sottolinea il tronista che sembra avere ancora dell’interesse nei confronti di Beatriz che sembrerebbe avere una preferenza per Brando che, invece, non si scompone portando avanti il proprio percorso.

Entrambi i tronisti, poi, pur non avendo portato fuori Beatriz, decidono di conoscere altre ragazze chiedendo così alla redazione di far arrivare in studio, nel corso delle prossime puntate, nuove corteggiatrici.

