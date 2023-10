Cristian Forti, Uomini e Donne/ Bacio con Valentina, poi in studio arriva il confronto con…

Cristian Forti e l’esterna con Valentina

Cristian Forti continua a portare avanti il suo percorso sul trono di Uomini e Donne sperando di trovare l’amore della sua vita. Cristian, sin dalle prime puntate, non ha mai nascosto il proprio modo di fare e la voglia di conoscere ragazze che si dedichino solo a lui senza uscire con l’altro tronista. Dopo il duro scontro con Virginia,. nella nuova puntata del dating show, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, Cristian ha scelto di portare in esterna Valentina, una delle ragazze per cui prova più interesse. Nel corso dell’esterna, tra Cristian e Valentina, il feeling raggiunge un punto importante e i due si lasciano andare fino a baciarsi.

Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Esterna con Bruno, Tina poi chiede un bacio e in studio...

Un bacio che, naturalmente, porterà a diverse conseguenze in studio. Cristian, infatti, in studio, dopo la messa in onda dell’esterna, avrà un confronto non solo con Valentina, ma anche con Virginia.

Cristian tra Valentina e Virginia

Il bacio tra Valentina e Cristian Forti porta ad un confronto tra il tronista, Valentina e Virginia. Quest’ultima, in particolare, non nasconde la delusione nei confronti del tronista che, dopo averla accusata di aver baciato un ragazzo all’inizio della loro conoscenza, ha puntualmente fatto la stessa cosa.

Uomini e Donne, Alessandro Vicinanza ha tradito Ida Platano?/ Segnalazione choc: "Messaggi con un'altra per…"

Una scelta, quella di Cristian di baciare tutte le corteggiatrici per cui prova un interesse, che il tronista difende essendo nella posizione di poterlo fare. Cosa accadrà, dunque, tra i tre? Le due corteggiatrici accetteranno il modo di fare di Cristian?

LEGGI ANCHE:

MANUELA CARRIERO ABBANDONA UOMINI E DONNE/ Due di picche da Carlo e Michele: lei prova...

© RIPRODUZIONE RISERVATA