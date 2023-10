Cristian Forti, Uomini e Donne/ Bacio con Valeria e Valentina: poi la lite in studio

Cristian Forti tra Valentina e Valeria

Cristian Forti si divide tra Valentina e Valeria a Uomini e Donne. Nella puntata del 18 ottobre, Maria De Filippi chiama al centro dello studio del tronista che rivive l’esterna con Valeria che si conclude con un bacio voluto da entrambi. Dopo il filmato, Maria chiama in studio Valeria a cui chiede di non commentare il bacio, ma di aspettare l’esterna con Valentina. Quest’ultima, prossima alla laurea, chiede a Cristian di accompagnarla a comprare il completo Anche con Valentina, poi, l’esterna si conclude con un bacio. “Sei un ragazzino perché se ti piace una persona non puoi baciarne un’altra. Anche se sei il tronista non puoi fare il caz*o che ti pare e poi mi dici di fare la brava”, sbotta in studio Valentina.

Gemma Galgani e la richiesta a Maurizio, Uomini e Donne/ "Ricominciamo, lasciamo da parte il passato"

“Siete due ragazze che mi piacciono, perché non dovrei baciarvi?”, chiede Cristian. “Quindi fuori da qua se esci con due ragazze che ti piacciono le baci entrambe?”, chiede ancora Valentina. “Sì, le bacio tutte e due e qui mi comporto allo stesso modo”, risponde il tronista.

Lite tra Valentina e Valeria

Valeria, poi, prima di rivolgersi a Cristian, parla con Valentina. “Per conquistare un ragazzo non puoi sparare mer*a sulle altre. Non puoi dirmi che sono grezza. A me piacciono le moto, le auto, i tatuaggi, faccio la dj. Se tu fai la modella…“, dice Valeria. “Io non faccio la modella, io studio”, risponde Valentina. “Anch’io studio e vado anche bene”, replica ancora Valeria. “Invece di litigare tra di voi, soffermatevi su Cristian”, interviene Maria De Filippi. “Ragazze sembrate due galline. Concentratevi su Cristian che ha baciato entrambe”, interviene Gianni Sperti.

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 18 ottobre: Cristian bacia Valeria e Valentina

“Ma questi due baci?”, chiede poi Maria De Filippi a Cristian che risponde – “Sono stati due baci sentiti perché sono due ragazze che mi piacciono. Ho 22 anni e sono stati i baci dati con la leggerezza dei 22 anni”.

LEGGI ANCHE:

MANUELA CARRIERO, UOMINI E DONNE/ Incontro con il corteggiatore Tommaso, Maria: "Assomiglia a Michele"

© RIPRODUZIONE RISERVATA