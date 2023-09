Cristian Forti, Uomini e Donne/ Lascia a casa Beatriz e porta in esterna Virginia

Cristian Forti deluso da Beatriz

Cristian Forti non ha alcuna intenzione di perdere tempo e, dopo poche esterne, di fronte all’indecisione della corteggiatrice Beatriz, ha preso istintivamente una decisione. Nel corso della scorsa puntata di Uomini e Donne, Cristian ha chiesto a Beatriz di dichiararsi scegliendo chi corteggiare, in modo esclusivo, tra lui e Brando. La corteggiatrice, pur esprimendo una preferenza per Brando, non si è dichiarata in modo esplicito, ma tanto è bastato per spingere Cristian a prendere una decisione su di lei. Il tronista, infatti, ha lasciato il centro dello studio tornando a sedere sulla poltrona rossa e lasciando campo libero a Brando.

Tuttavia, nelle prossime puntate di Uomini e Donne, tra Cristian e Beatriz ci saranno ancora dei contatti al punto che il tronista non la eliminerà. Tuttavia, nel corso dell’ultima registrazione, Beatriz si è lasciata andare baciando Brando.

Cristian Forti e le nuove corteggiatrici

Sin dalla puntata di presentazione al pubblico di Uomini e Donne, Cristian Forti ha espresso il desiderio di non condividere corteggiatrici con Brando. Tuttavia, la presenza di Beatriz ha cambiato tutto e, dopo aver provato ad avere da lei una dichiarazione di esclusività, Cristian ha scelto di dedicarsi alla conoscenza di altre corteggiatrici.

Cristian, così, nella nuova puntata di Uomini e Donne, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, porterà in esterna Virginia, una nuova ragazza. Come sarà andato il primo incontro tra il tronista e la corteggiatrice?

