Cristian Forti, Uomini e Donne/ Lite con Virginia: “Trovo tutto molto esagerato…”

Cristian Forti verso la scelta a Uomini e Donne

Cristian Forti si avvicina al momento della scelta. Sul trono di Uomini e Donne dall’inizio della stagione attualmente in corso, il tronista sceglierà la donna della sua vita tra Virginia e Valentina, le due corteggiatrici che, più di altre ragazze con cui è uscito, hanno catturato la sua attenzione e con le quali non mancano le incomprensioni. Sia Valentina che Virginia hanno più volte lasciato lo studio non gradendo alcuni atteggiamenti di Cristian il quale, tuttavia, fortemente interessato ad entrambe, è sempre andato a riprenderle. Nella puntata di Uomini e Donne dell’8 gennaio, Cristian ha avuto uno scontro con Virginia che, a sua volta, ha discusso anche con Valentina.

Ida Platano, Uomini e Donne/ Segnalazione su Mario "Mi è stato detto di stare attenta e che mi farà soffrire"

Virginia, in particolare, ha ammesso che, in questo momento, qualora dovesse essere la scelta di Cristian, gli direbbe di no scatenando la dura reazione del tronista che ha spiegato di sentirsi presto in giro. Nella puntata di Uomini e Donne del 9 gennaio, poi, lo scontro si riaccende.

Cristian Forti contro Virginia

Durante il momento musicale all’interno della puntata di Uomini e Donne del 9 gennaio, Cristian prova riavvicinarsi a Virginia la quale, tuttavia, rifiuta di ballare con lui. “Ho provato a ballare con lei ma è andata male. Io trovo tutto è esagerato, neanche un ballo. Questo te la faccia pagare. Sappi che non ballerai mai più con me. Vai, perdi tempo”, sbotta il tronista al termine della musica.

Anticipazioni Uomini e donne, puntata 9 gennaio 2024/ Alta tensione tra Cristian, Virginia e Valentina

“Vorrà dire che uscirai con tua moglie”, replica Virginia facendo riferimento a Valentina, l’altra corteggiatrice che, secondo Virginia, è quella che sceglierà Cristian che appare molto infastidito dall’atteggiamento di Virginia.











© RIPRODUZIONE RISERVATA