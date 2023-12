Cristian Forti, Uomini e Donne/ Pace e bacio con Virginia: Valentina lascia lo studio e…

Cristian Forti tra Virginia e Valentina

Cristian Forti sempre più tra Valentina e Virginia. Nella puntata di Uomini e Donne del 21 dicembre, Maria De Filippi mostra il dopo puntata della scorsa settimana in cui Cristian raggiunge una furiosa Virginia in camerino. Tra i due parte l’ennesima discussione. Cristian, infatti, rimprovera a Virginia un atteggiamento capriccioso e di vendetta non essendosi presentata in esterna dopo che lui aveva annullato la loro esterna per vedere Valentina. Virginia, invece, non si sente apprezzata ed è sicura di non essere la scelta. Il tronista prova a rassicurarla spiegandole di volerla in trasmissione e i due concludono l’incontro in camerino con un abbraccio.

Uomini e donne: Ida Platano sceglie il corteggiatore Mario Cusitore?/ L'indizio rivelatore

In studio, Valentina non nasconde il proprio malcontento sottolineando come, per l’ennesima volta, Cristian sia andato a recuperare Virginia. Maria De Filippi, poi, annuncia anche un’esterna fatta da Cristian con Virginia.

L’esterna di Cristian e Virginia

Cristian e Virginia ritrovano il feeling in esterna. La corteggiatrice, infatti, si presenta con una maglia con la scritta “ho bisogno di te” e il tronista si commuove. Tra i due, così, arriva anche il bacio e, rientrati in studio, Valentina si alza lasciando lo studio. “Hai già la sua scelta”, sbotta andando via.

GEMMA GALGANI, UOMINI E DONNE/ "Sono uscita con Vincenzo, ma lui mi ha chiesto di non..."

“Ma io cosa devo fare? Faccio un’esterna bella con una e l’altra va via, faccio una cosa bella con un’altra e va via quell’altra. Maria dammi un consiglio“, dice il tronista a Maria De Filippi che lo esorta a lasciare lo studio e ad andare a parlare subito con Valentina senza aspettare la fine della puntata. Riuscirà a convincerla a rientrare?











© RIPRODUZIONE RISERVATA