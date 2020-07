Cristian Gallella e Tara Gabrieletto si separano/ “Non mettete becco tra noi”

Cristian Gallella e Tara Gabrieletto si sono lasciati. A distanza di quasi quattro anni dal matrimonio, la coppia nata nel dating show Uomini e Donne si è detta addio confermando non solo la loro cristi, ma anche la fine del loro amore. Da diverso tempo, infatti, si parlava di una possibile crisi di coppia, ma in queste ore è stato proprio l’ex tronista di Uomini e Donne a prendere una chiarissima posizione pubblicando un lunghissimo post sui social. Parole che non lasciano spazio ad alcun dubbio: il matrimonio di Cristina e Tara è naufragato ed oggi entrambi sono pronti non solo a tornare single, ma anche a intraprendere strade separate. La ex coppia però non ha alcuna intenzione di rivelare i motivi che li hanno spinti a questa sofferta decisione dopo una lunga relazione e un matrimonio. “Buonasera a tutti, so che non sono molto social però per fare un po’ di chiarezza sono qui a parlare a nome mio e a nome di Tara” – ha scritto Gallella sui social che ha proseguito dicendo – “con la quale abbiamo comunque deciso di separarci e ognuno di prendere la propria strada. Non metteremo mai in piazza i motivi che ci hanno portato a questa decisione, non vedrete mai interviste o cose inerenti al nostro rapporto”.

Cristian Gallella e Tara Gabrieletto oggi: “siamo due persone single”

Non finisce qui, visto che Cristian Gallella parlando sempre anche a nome dell’ex moglie Tara Gabrieletto ha precisato: “i motivi di questa separazione, sono motivi che solo io e lei sappiamo. Da questo momento, anzi già da un po’ di tempo, siamo due persone single che possono tranquillamente andare avanti nella propria vita, frequentare chi vogliamo e fare qualsiasi tipo di scelta, senza dover spiegare o fare altro”. Sul finale poi l’invito alla stampa e ai curiosi a non mettere becco nella fine del loro amore:” diffido chiunque a mettere becco in questa situazione. Ultima cosa, non serve inventare motivi strani o non veri su questa decisione. I motivi li sappiamo e li sapremo sempre e solo noi. Con questo vi mando un saluto e un bacio”. Le parole di Gallella confermano quindi le voci di una crisi che, a questo punto, appare davvero irrecuperabile. Del resto anche la stessa Tara sui social era apparsa silenziosa e restia a parlare del suo compagno scrivendo ai fan: “sto prendendo delle decisioni nella mia vita, stiamo prendendo delle decisioni. Non fate domande strane, non continuate a chiedermi dov’è Cristian perché tanto non risponderò. Non vi arrabbiate se non ricevete risposte, non lo faccio per cattiveria ma solo perché sono cose mie. Quando sarà il momento giusto e avremo chiara la situazione, dirò quello che c’è da dire”. La verità è venuta a galla dopo poche ore.



