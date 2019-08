Cristian Imparato ad Amici Vip?/ “Chi lo sa”: Barbara D’Urso e i progetti futuri

Quale sarà il futuro che attende Cristian Imparato? In una stagione televisiva ricca di novità, sono molte le occasioni per un ragazzo che come lui può vantare numerosissimi talenti. Come ex bambino prodigio di Io Canto, infatti, Imparato ha già ampiamente dimostrato di avere doti canore rilevanti, che potrebbero favorirlo nei programmi prossimamente al via nei nuovi palinsesti Mediaset. Uno su tutti è il nuovo show dal titolo Amici Vip, un programma che dovrebbe in parte ricalcare il format da cui trae il nome e che annovererà nel cast cantanti e ballerini tra i volti noti del mondo dello spettacolo. Nella nuova scuola della tv potrebbe esserci un banco anche per Cristian Imparato? Sul cast, per il momento, si brancola ancora nel buio, ma Cristian Imparato, nel rispondere alla domanda di una follower sulla sua possibile partecipazione ad Amici Vip, ha risposto con un più che eloquente: “Chi lo sa…”. E se il talent di Canale 5 dovesse respingerlo, nessun problema: Cristian Imparato non ha nascosto di sognare “il palco di Sanremo”. Per quanto riguarda invece i reality, Imparato spiega di avere già dato e anche se il Grande Fratello gli ha insegnato a essere “più forte e sicuro”, non ripeterà l’esperienza.

Il futuro nei salotti di Barbara D’Urso

Cristian Imparato è stato uno dei protagonisti più in vista dell’ultima stagione televisiva targata Mediaset. Le sue numerose ospitate sui ritocchini e le conseguenti liti con Karina Cascella hanno tenuto banco nei salotti di Barbara D’Urso, dove l’ex bambino prodigio di Io Canto da anni è ospite fisso. Ma nel suo recente passato spicca la partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello Nip, dove si è fatto notare soprattutto per le sue numerose e insistenti indagini sull’orientamento sessuale di Michael Terlizzi. Fuori dalla casa del Grande Fratello, per Cristian Imparato si sono aperte nuovamente le porte di Domenica live e Live non è la d’Urso, dove tornerà nei prossimi mesi, probabilmente ancora una volta nel ruolo di opinionista. A confermarlo è proprio Imparato, il quale, rispondendo a una domanda su Instagram Story, ha assicurato che nelle prossime settimane tornerà nei salotti di Barbara D’Urso.

