Cristian Imparato “Can You Feel the Love”/ Video con ex “Bigottismo? Mai piaciuto!”

Cristian Imparato torna alla musica con la cover di “Can You Feel The Love Tonight”. Il giovane ex vincitore di “Io Canto” in realtà non ha mai abbandonato la sua prima passione, nonostante sia diventato nel tempo, anche un personaggio televisivo partecipando pure alla ultima edizione del Grande Fratello 16 condotto da Barbara d’Urso. Nella clip condivisa su YouTube che viaggia già verso le 3mila visualizzazioni, al pianoforte lo accompagna l’ex fidanzato Davide Vitale, con il quale è rimasto in ottimi rapporti d’amicizia nonostante la rottura. Cristian e Davide si sono lasciati dopo appena un mese di frequentazione. “Io e Davide abbiamo deciso di comune accordo di interrompere la nostra relazione. – aveva scritto il palermitano – Abbiamo preso questa decisione per una serie di circostanze che non ci permettevano di vivere con serenità il nostro rapporto, dandoci un abbraccio e rimanendo comunque in buoni rapporti. Mi sembrava corretto che fossi io a dirvelo e non terze persone o media. Visto che sono stato il primo a dire al mondo intero che ho avuto, anche se per poco tempo, una persona splendida al mio fianco. Davide ti vorrò sempre bene. Ti auguro di trovare ciò che meriti!”.

Cristian Imparato torna alla musica e precisa: “Bigottismo? Mai piaciuto!”

Il video della cover di Cristian Imparato è stato condiviso anche su Instagram, ottenendo più successo e raggiungendo quasi 23mila visualizzazioni oltre ad una lunga serie di commenti e complimenti. Tra i messaggi online, si individua anche quello dell’amica Valentina Vignali che ha commentato con “Bellissima”, accompagnato da un cuore. “Cristian…ti dico solo che io a metà brano o dovuto mettere stop, mi è venuto un nodo in gola, sei un pugno allo stomaco, una voce che pochi anno ragazzo mio, mi fai piangere sempre tu EMOZIONE PURA SEI”, scrivono gli estimatori. Poi il commento polemico: “Spettacolo!!! Cris, smettila di fare l’opinionista, l’ospite, il semi vip….TORNA A CANTARE!”. Pronta la replica del cantante: “Ti ringrazio per il complimento, ma io faccio sempre quello che mi va di fare, non significa che se vado in un programma televisivo a fare l’opinionista non possa cantare o fare il cantante. Questo bigottismo o etichettare la gente non mi è mai piaciuto”.

Visualizza questo post su Instagram Now on Youtube 🎉 #canyoufeelthelovetonight #cover #lionking #music Un post condiviso da Cristian Imparato (@cristianimparato) in data: 25 Ago 2019 alle ore 7:32 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA