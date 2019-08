Cristian Imparato: “bufalo”, offesa ad una ragazza/ “Non sono stato io” e Zorzi…

Cristian Imparato in queste ore è stato accusato dal popolo della rete di avere offeso una ragazza in carne dandole del “bufalo” su Instagram. Il cantante ed ex concorrente del Grande Fratello 16, stordito dalle critiche ha spiegato immediatamente la questione, discolpandosi dall’accaduto e tirando in mezzo anche la ragazza presa di mira, affermando di avere risolto ogni cosa con lei e di essere anche suo amico. Il vincitore di “Io Canto”, aveva pubblicato un video delle sue Stories, inquadrando una ragazza intenta a ballare nel corso di una serata in discoteca. A circa metà video, si sente chiaramente la voce di una persona (che non è Imparato, e lo di nota fin da subito) affermare “Guarda questo bufalo”, offendendo la giovane mentre si diverte. Di seguito però, sembra che ad Imparato dopo questa affermazione scappi una risata per la battuta del suo “vicino”. Lo scivolone è stato “ripreso” in calcio d’angolo esclamando “adoro” proprio pochi istanti dopo.

Cristian Imparato: l’offesa ad una ragazza, interviene Zorzi

Il video in questione è stato condiviso anche dall’influencer più “prezzemolino” della rete, condannando il gesto: “Se ti dessero del fr*cio ti piacerebbe?”, ha scritto l’ex di Riccanza rivolgendosi a Cristian Imparato. Poco dopo è arrivata la replica con tanto di smentita da parte dell’ex gieffino: “Per quanto riguarda la Story che ho pubblicato ieri su quella ragazza dove si è sentita la parola “bufalo” non era la mia voce. Sciacquatevi le orecchie, poi con quella confusione non ho sentito il ragazzo accanto a me dire quella cosa e non voglio fare nomi. Poi ho già chiarito con la ragazza in persona che questa cosa non l’ho detta io e lei lo sa già. Quindi non continuate perché mi stanno veramente girando le scatole”. A testimonianza del chiarimento avuto con la ragazza presa in giro, Cristian ha poi pubblicato gli screen di alcuni messaggi privati che si è scambiato con la diretta interessata. A prescindere da chi abbia offeso la giovane, mi pare assurdo che nel 2020 si debbano ancora subire insulti di questo tipo con relative risatine annesse.

© RIPRODUZIONE RISERVATA