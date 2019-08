Cristian Imparato “partorisce” in acqua/ Foto sexy scatena ironia “è nato, è maschio”

Inutile girarci intorno: Cristian Imparato, in un modo o nell’altro, sa come far parlare di sé. L’ex bambino prodigio di Io Canto ed ex concorrente del Grande Fratello ha tentato di rendere ancora più bollente questa domenica di agosto postando una foto su Instagram destinata a “sconvolgere”. Se l’intento era quello di provocare, però, ci è riuscito solo per metà poichè lo scatto è stato oggetto di ironia da parte di alcuni utenti social. Nella foto in questione, il giovane Cristian si limita solo a scrivere “La Domenica”. Imparato è immortalato in acqua, al mare, con la testa ripiegata all’indietro verso l’obiettivo, bucato dai suoi occhi magnetici e dallo sguardo sensuale. Completa lo scatto le gambe divaricate. Una foto senza dubbio artistica, se non fosse per qualche commento che ha invece sollevato l’ironia generale in quanto la sua posa è stata paragonata a quella di una partoriente in procinto di dare alla luce un bambino.

CRISTIAN IMPARATO, LA FOTO SEXY GENERA IRONIA

“Stai partorendo?”, si legge tra i commenti all’ultima foto di Cristian Imparato in cui viene immortalato in acqua a gambe divaricate. “Già nato”, replica lui ironico. Ma è solo uno dei tanti commenti tutti dello stesso tenore e che hanno contribuito ad oscurare, in parte, il lato artistico dello scatto. “E’ nato amo, è un bel maschietto”, ha commentato un altro utente, ed anche questa volta Cristian sembra non essersela presa poi più di tanto. In realtà però, sono stati in tanti ad apprezzare la sua sensualità e bellezza, al punto da averlo paragonato ai tanti modelli che ogni anno sfoggiano sui vari calendari. “Bellezza e sensualità fatta persona”, scrive una sua follower, “Semplicemente meravigliosa questa foto wow. Sei bellissimo Cristian. Ciao e una buonissima domenica pomeriggio”, le fa eco un’altra e c’è anche chi, alla vista di questo scatto ha avuto pensieri peccaminosi per la testa.

Visualizza questo post su Instagram La Domenica 🙌🏼 #portraitphotography #eyes #sea Un post condiviso da Cristian Imparato (@cristianimparato) in data: 18 Ago 2019 alle ore 4:42 PDT





