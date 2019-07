Cristian Imparato/ “I problemi intestinali e la depressione, mi vedevo pelle e ossa”

Cristian Imparato torna a parlare della malattia scoperta nel 2015 e per la quale ha rischiato che gli asportassero un pezzo di intestino. «In questi ultimi e lunghi mesi sono stato in un tunnel buio, appigliandomi ad una sola cosa che era la speranza, la speranza di stare fisicamente e psicologicamente meglio dopo un lungo periodo dove la salute mi è venuta a mancare», ha scritto l’ex concorrente del Grande Fratello 2019 su Instagram. Ha fatto esplicito riferimento ai suoi malesseri intestinali che gli hanno provocato «depressione ed eccessiva perdita di peso». Inoltre, ha spiegato che è ricorso alla chirurgia estetica proprio per i suoi problemi di salute. «Ho chiesto aiuto alla medicina estetica perché non riuscivo a vedermi magro e diverso da come stavo prima in viso». Per Cristian Imparato è stato un modo per ritrovare se stesso e il suo benessere, per rivedere il suo viso «in salute e non pelle ed ossa».

CRISTIAN IMPARATO “I MIEI PROBLEMI INTESTINALI E LA DEPRESSIONE”

Eppure non sono mancati attacchi, soprattutto sui social. E infatti Cristian Imparato su Instagram ha scritto: «Spesso vengo messo sotto esame e soprattutto “attaccato” con termini imbarazzanti e sopratutto offensivi». L’ex gieffino però non intende rispondere con gli stessi toni, anzi. «Non auguro mai a nessuno di provare quello che provo io quando vengo attaccato sotto questo aspetto, perché non è bello». Per Cristian Imparato è «ingiusto e gratuito per tutto il dolore psicologico e fisico» che ha passato. E poi ha aggiunto: «Purtroppo è facile puntare il dito senza sapere cosa sta vivendo o ha vissuto un ragazzo come me». Ma comunque l’ex gieffino si sta mettendo il passato alle spalle per proiettarsi sul futuro. «Adesso mi sento più in forma e soprattutto FELICE di essere in vacanza col mio nuovo singolo estivo “Balliamo Insieme”», ha concluso nel suo post su Instagram. Reduce dall’esperienza televisiva del Grande Fratello 16, Cristian Imparato è tornato dunque al suo primo amore, la musica, pubblicando il suo nuovo singolo.





