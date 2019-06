Cristian Imparato/ “Michael? Gli voglio bene. Daniele? Non so se stiamo insieme”

Cristian Imparato e Michael Terlizzi sono rimasti amici? Dopo l’avventura nella casa del Grande Fratello 2019, il cantante, che ha da poco debuttato con il brano Balliamo insieme, risponde alla domanda di un fan chiamando in causa proprio Terlizzi: “Michael, rispondi tu! In che rapporti siamo rimasti? Ragazzi, mi viene l’ansia quando mi chiama, questo ve lo posso garantire. No, comunque gli voglio bene e lui lo sa. Vero, Mike?”. Dopo la travagliata amicizia con il figlio del più noto Franco, oggi Imparato è felice accanto a Daniele, un misterioso ragazzo con il quale, solo pochi giorni fa, si è lasciato ritrarre per la prima volta nel bel mezzo di un romantico bacio. Nelle ultime ore, però, qualcuno ha notato che il suo compagno è stato immortalato in compagnia di un altro uomo e, fiutando la possibilità di una crisi (nello scatto, Daniele si trova seduto sulle gambe del misterioso sconosciuto), ha urlato al tradimento. A mettere tutti al loro posto è ancora una volta Cristian Imparato, che sulle story difende il suo (ex?) fidanzato.

“Io e Davide ancora insieme? Bella domanda!

“State tranquilli, era suo cugino, Davide è a un battesimo ed è tutto ok”. Cristian Imparato conferma che il suo Davide non è in compagnia di un altro uomo e che il misterioso ragazzo con il quale è stato immortalato è in realtà una persona di famiglia. Tuttavia, non nasconde che tra loro il rapporto è in bilico e a chi gli chiede se oggi stiano ancora insieme, risponde: “Bella domanda. Bella domanda. Me lo sto chiedendo pure io”. Tuttavia, il suo Davide non avrebbe mai potuto consolarsi così presto con un’altra persona, dal momento che “è un ragazzo molto riservato, molto introverso rispetto a me ed è una bellissima persona”. Ma Cristian Imparato non risparmia dettagli neanche sui suoi ex coinquilini della casa del Grande Fratello Vip. Oggi ammette infatti di sentirsi regolarmente “con Ambra, Kiko, Martina ed Enrico”, ma non nasconde di essere stato deluso da altri ex concorrenti: “ci sono e come, ma non mi va di fare nomi”. E se Gianmarco Onestini “è un bravo ragazzo […] però è anche molto intelligente e soprattutto furbo”, Barbara D’Urso è “una bellissima donna […] più bella da struccata”.

