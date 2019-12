Cristian Imparato nudo con l’albero di Natale/ Il web: “l’unico modo che ha per…”

Sono auguri di Natale decisamente bollenti quelli che Cristian Imparato ha deciso di fare ai suoi followers. Il cantante continua a stupire il proprio pubblico condividendo su Instagram foto in cui sfoggia tutta la sua avvenenza fisica. Dopo essersi mostrato nudo la scorsa estate, Imparato, per gli auguri di Natale 2019, ha deciso di regalare ai suoi fans una cartolina originale ed inedita. Completamente nudo, di profilo accanto ad un albero di Natale con le mani che coprono le parti intimi, Cristian scrive: “Ohohoh… Buone Feste”. Una foto che non passa inosservata e che ha rapidamente scatenato i commenti dei fans e degli amici. Immancabile il commento di Ambra Lombardo con cui Cristian continua ad avere un rapporto di amicizia anche a distanza di mesi dalla fine del Grande Fratello. “Arà i sta manera?” – scrive Ambra in siciliano per poi aggiungere “Auguri amore!”.

Cristian imparato nudo per gli auguri di Natale, il web lo attacca

Pioggia di critiche per Cristian Imparato che, a Natale, ha scelto di farsi immortalare nudo per fare degli auguri speciali ai followers. Se da una parte ci sono quelli che apprezzano la sua prestanza fisica riconoscendogli la libertà di mostrarsi nel modo che considera migliore, dall’altra ci sono quelli che lo attaccano. “Questo è l’unico modo che ha per far parlare di sè”, scrive qualcuno. Altri aggiungono: “non ti vergogni apubblicare queste foto nude?”, “Un po’ di decenza, per favore…Ti sei troppo montato la testa ragazzo.Un vero artista, cantante, non ha bisogno di questo.. Ma solo della musica e della sua voce”. Cristian, però, non replica agli haters preferendo godersi senza polemiche le festività natalizie.





