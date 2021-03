Cristian Lo Presti, chi è?/ Da ballerino di Amici 14 ad assistente di Stéphane Jarny

Cristian Lo Presti torna ad Amici 2021 come assistente di Stéphane Jarny

Cristian Lo Presti è tornato ad Amici di Maria De Filippi. Proprio in un ultimo pomeridiano del sabato l’ex ballerino della scuola si è presentato al fianco del nuovo direttore artistico Stéphane Jarny ma in una veste decisamente speciale e diversa. Maria de Filippi ha avuto modo di presentarlo e di ricordarlo con i ragazzi della scuola e di vederlo al fianco del direttore del quale sarà assistente non solo in studio per le coreografie e la coordinazione dei ballerini ma anche al suo fianco per eventuali traduzioni visto che il coreografo francese non parla bene l’italiano, suo campito anche nel pomeridiano di sabato in cui è stato presentato l’erede di Giuliano Peparini per questa edizione. A quel punto Maria de Filippi non ha potuto far altro che essere contenta di vederla al suo fianco e i fan hanno subito apprezzato sui social soprattutto ricordando quel ballerino minuto e dai capelli rasati e trovandolo adesso nella versione Can Yaman o quasi.

Cristian Lo Presti, chi è? Ex di Amici 14 e di Virginia Tomarchio

Ma chi è Cristian Lo Presti? I più arguti e gli affezionati del talent show di Maria de Filippi sanno bene che è stato un ballerino ad Amici 14, l’edizione vinta dai The Kolors e alla quale hanno preso parte anche Briga e un’altra ballerina che è spesso professionista ad Amici, Virginia Tomarchio. I due hanno vissuto nella scuola un amore tormentato visto che si conoscevano già da fuori, avevano avuto una relazione e lui non l’aveva mai dimenticata. Tutto poi finì ma il pubblico si appassionò al loro amore nella scuola, come spesso accade con gli allievi. Oggi Cristian Lo Presti è fidanzato da qualche mese, almeno ufficialmente, con Yousra. Cristian Lo Presti, proprio come Andreas Muller, era entrato nella scuola l’anno prima, nel 2014, ma dovette abbandonare per un infortunio alla caviglia, e così è tornato l’anno dopo scelto da Garrison e il suo percorso si era concluso con la sofferta eliminazione nella quinta puntata del Serale.

