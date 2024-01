Cristian Totti e Melissa Monti, spunta un anello su Instagram/ Matrimonio in arrivo per la coppia?

Cristian Totti, la fidanzata Melissa Monti sfoggia un anello sui social

Sono in arrivo importanti novità per Cristian Totti, il primogenito di Francesco Totti e Ilary Blasi? Il ragazzo, che ha da pochi mesi compiuto 18 anni, è sempre stato piuttosto riservato e non è mai balzato agli onori della cronaca rosa, a differenza invece dei suoi chiacchieratissimi genitori. Se da un lato la coppia d’oro dello spettacolo e dello sport si è detta addio, non senza un lungo strascico di polemiche e una pratica di divorzio ancora tutta da risolvere, il figlio Cristian è invece sempre più innamorato della fidanzata Melissa Monti.

I due piccioncini fanno coppia fissa ormai da tempo e, ora, potrebbe arrivare una vera e propria svolta: proposta di matrimonio in arrivo? Nonostante la loro giovanissima età, sembra che il primogenito di casa Totti e la sua compagna vogliano fare sul serio, stando perlomeno all’ultimo post pubblicato dalla Monti sul suo profilo Instagram. Alcuni scatti la ritraggono da Cartier, vestita di nero ed elegantissima, ma quello che salta all’occhio è un anello luccicante all’anulare della sua mano sinistra.

Cristian Totti e Melissa Monti, matrimonio in arrivo?

Oltre alla serie di scatti, Melissa Monti ha anche condiviso una didascalia alquanto emblematica e che ha acceso le fantasie e l’entusiasmo dei fan della coppia. Nessun messaggio scritto, semplicemente l’emoji di un anello con tre puntini di sospensione, che lasciano intendere come nella sua vita possa esserci una vera e propria svolta. Si tratta di un brillocco che semplicemente certifica il loro fidanzamento ufficiale, o nei piani della coppia c’è qualcosa di più grande? Ma soprattutto, si tratta a tutti gli effetti di un regalo del suo Cristian Totti?

Al momento non vi sono certezze, ma il post Instagram della Monti sembra lasciar spazio a poche interpretazioni, stando perlomeno alle teorie dei fan. Loro, intanto, si godono la loro giovane età e la loro storia d’amore, vissuta sempre e per quanto possibile lontano dai riflettori della cronaca rosa.

