Cristian Totti, figlio di Francesco e Ilary fidanzato con una ragazza misteriosa?/ L’indiscrezione

Cristian Totti ha una storia segreta? L’indiscrezione parla chiaro

Cristian Totti, nonostante la delusione per la separazione dei suoi genitori Francesco e Ilary Blasi, sembra aver trovato l’amore. A svelare questa chicca di gossip è proprio il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini su cui si legge: “C’è un altro Totti innamorato segretamente: si tratta di Cristian, figlio di Francesco e Ilary, allergico ai social, ma accompagnato al match di domenica scorsa con le giovanili della Roma dalla sua Melissa.”

Emy Buono choc "io e Sofia Giaele De Donà ci siamo baciate"/ "Prima del GF Vip..."

E ancora: “I due ragazzi si amano in segreto e la loro storia procede in silenzio lontano da tutto e da tutti.” A quanto pare, dunque, Cristian Totti avrebbe una storia che preferisce tenere lontano dai riflettori ora tutti puntati sulla separazione dei suoi genitori. Della presunta fidanzata del figlio di Totti, Melissa, non si sa ancora nulla.

Il commissario Montalbano, Il cane di terracotta/ Anticipazioni 5 ottobre: trama e cast, ora in 4k

Cristian Totti shopping ‘low budget’ con mamma Ilary Blasi: lo scoop

Cristian Totti, oltre alla passeggiata in scooter con papà Francesco, si gode anche del sano shopping con la mamma Ilary Blais ma low cost. La foto e lo scoop appartiene a Pipol Gossip che riporta: “Dai Rolex e le vie del centro di Roma con griffe addosso allo shopping low budget insieme con il figlio. Ilary Blasi, sorpresa da Pipol mentre fa shopping con Totti junior reparto uomo probabilmente in certo di un abito elegante per il ragazzo.”

E ancora: “In questi giorni si sono diffusi le voci di richieste economiche folli da parte di Ilary al suo ex Francesco Totti per il mantenimento della famiglia. Voci smentite poi dall’avvocato della conduttrice. La coppia dunque andrà un processo senza alcun accordo di ritmo.” Il nome del negozio in questione, non è riportato ma nella foto si nota un cartellino con indicato il prezzo di 29.90€.

Tom Brady-Gisele Bundchen verso il divorzio/ "Violenta discussione, lei è andata via"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pipol Gossip (@thepipol_gossip)













© RIPRODUZIONE RISERVATA