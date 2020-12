Cristiana Calone chi è? Figlia di Massimo Ranieri presentata al mondo in diretta tv su Rai1

Massimo Ranieri torna in tv per Natale con il suo show Qui adesso ma riuscirà anche a stare in famiglia proprio come piace agli italiani in questo periodo particolare dell’anno. Al suo fianco ci sarà anche Cristiana Calone? Per chi non la conoscesse ancora, è lei la figlia di Massimo Ranieri, classe 1971, nata dall’amore tra l’artista e la compagna Franca Sebastiani scomparsa qualche anno fa sconfitta da un male incurabile. I due si sono conosciuti anni dopo la nascita di Cristina, nel 2007, anche se nel 1995 l’aveva già riconosciuta ufficialmente come figlia sua. Le presentazioni ufficiali con il pubblico sono poi arrivate su Rai1 quando Massimo Ranieri le ha dedicato La Cura di Battiato nel suo show dal titolo “Tutte Donne Tranne Me” in cui era chiaro il riferimento proprio alla figlia.

Massimo Ranieri “non le fa mancare niente”, parola di Cristiana Calone

Classe 1971, Cristiana Calone è la figlia di Massimo Ranieri e lui, dall’alto della sua sensibilità, reo di aver ascoltato forse i consigli sbagliati, ha cercato subito di fare ammenda rendendosi protagonista nella sua vita. Secondo le poche informazioni disponibili sembra che anche lei sia una cantante, proprio come suo padre e il loro amore cresce giorno dopo giorno. Lei stessa ha rivelato che il padre è presente, che paga l’affitto alla figlia che ha un bambino di 5 anni, e che non le fa mancare più niente ed è per questo che lo ha ringraziato pubblicamente: “Papà c’è, per me, lo ringrazio pubblicamente.. Sono sicura che lui mi ama, perché siamo uguali, non si può vivere di rancore, di astio”.



