Cristiana Calone, figlia Massimo Ranieri/ Lui: “Ferito per averla riconosciuta tardi”

Cristiana Calone, figlia di Massimo Ranieri e Franca Sebastiani: un rapporto complesso, “risolto” dopo trentasei anni

Cristiana Calone è la figlia del celebre cantante Massimo Ranieri e di Franca Sebastiani, ex compagna del cantautore, deceduta il 27 maggio 2015 dopo una lunga battaglia contro la malattia. Una storia d’amore importante tra i due, da cui il 6 luglio del 1971, è appunto nata la figlia Cristiana Calone. Quest’ultima, tuttavia, è stata riconosciuta non prima del 1995. Un rapporto complicato quello tra Massimo Ranieri e sua figlia, questo perché per moltissimi anni, ben trentasei, tra i due non c’è stato alcun rapporto. Ma nel 2007, dopo tanto tempo, è arrivato l’inaspettato ricongiungimento: infatti Massimo Ranieri ha deciso non solo di frequentarla, ma anche di presentarla al pubblico della tv, segnando definitivamente una “pace” e il “lieto fine”.

Fu una sorpresa assoluta pure per Cristiana, che non si aspettava una simile apertura da parte del padre, verso il quale a suo dire non aveva mai provato alcun tipo di rancore, nonostante l’assenza nei suoi primi anni di vita. “Voglio che tu venga ospite nella mia trasmissione”, le disse lui. Così Massimo Ranieri la presentò ufficialmente in tv, condividendo col pubblico un momento molto importante della sua sfera privata.

Massimo Ranieri pentito di aver riconosciuto tardi sua figlia Cristiana: “Certe ferite non si rimarginano mai”

La figlia di Massimo Ranieri, Cristiana, ha avuto un figlio nel 2001 e ha dunque reso nonno Massimo Ranieri, che si dice legatissimo nei confronti della ragazza e del nipote. Potesse tornare indietro, di sicuro, non perderebbe altro tempo per ricomporre un legame, intenso e straordinario, come quello che sta vivendo oggi con sua figlia Cristiana. “La mia ferita più grande è aver riconosciuto mia figlia troppo tardi”, ha infatti dichiarato il cantante in una recente apparizione a Verissimo.

“Una figlia ce l’ho ed è Cristiana che mi ha donato non solo l’emozione di essere padre ma anche di diventare nonno. Mi dispiace averla conosciuta quando era già grande. Quando è venuta al mondo non sono riuscito ad afferrare subito il dono che la vita mi stava offrendo e mi sono perso la magia della sua infanzia”, ha spiegato Massimo Ranieri. “Sono ferite che non si rimarginano al di là della figlia e di mio nipote, che adoro”, le sue parole.











