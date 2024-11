Genitori Massimo Ranieri, chi sono Umberto e Giuseppina

Gran parte del successo riscosso dal cantautore partenopeo lo si deve senza dubbi ai genitori di Massimo Ranieri, i signori Umberto e Giuseppina, che hanno accompagnato nei sogni e nelle aspirazioni la coppia. In una intervista concessa a Domenica In da Mara Venier, sui genitori Massimo Ranieri ha speso parole molto importanti, svelando: “Mio papà è stato il mio primo ammiratore, papà Umberto ha sempre creduto in me tant’è che a volte mi dava 100 lire di nascosto per farmi prendere il pullman e andare a studiare canto”.

Riguardo alla tanto amata madre, Massimo Ranieri ha speso parole altrettanto speciali, ammettendo come Giuseppina sia stata la donna della sua vita: “Sono grandi donne, grazie, siete la terra e procreate, lei era una carabinieri” ha detto riconoscendo l’autorità dei genitori Massimo Ranieri.