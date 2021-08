Cristiana Calone, figlia Massimo Ranieri/ “Non si può vivere di astio e rancore”

Chi è Cristiana Calone?

Cristiana Calone è la figlia di Massimo Ranieri nata dal matrimonio con Franca Sebastiani. Nata nel 1971, Cristiana è la sola figlia del noto cantautore napoletano che è stato sposato con Franchina, una cantante e giornalista molto famosa negli anni ’60. Proprio durante questi anni Massimo e Franchina si sono perdutamente innamorati e dal loro matrimonio è nata la piccola Cristiana. Purtroppo l’interprete di Perdere l’amore nel pieno della sua carriera decide di non riconoscerla subito. Un errore a cui ha rimediato molti anni dopo rivelando alla stampa: “all’epoca mi consigliarono di non rendere pubblica la paternità perché avrebbe danneggiato la mia carriera e la mia immagine. L’unico alibi che ho e che ero giovanissimo e inesperto”.

Leyla Martinucci, ex fidanzata Massimo Ranieri/ Otto anni d'amore, poi l'addio...

Solo nel 1995 Massimo Ranieri ha riconosciuto la figlia Cristiana e ben dodici anni dopo i due si sono incontrati nel programma televisivo “Tutte donne tranne me” trasmesso su Rai1. A presentare sul palcoscenico la figlia è stato proprio Ranieri che ha sorpresa così la figlia e il pubblico italiano.

Cristiana Calone, figlia di Massimo Ranieri: “Lo amo e non gli porto rancore”

Cristiana Calone, la figlia di Massimo Ranieri, ha incontrato per la prima volta il padre proprio sul palcoscenico. Durante una puntata dello show televisivo “Tutte donne tranne me”, Ranieri ha presentato ufficialmente al pubblico italiano la figlia nata dal matrimonio con Franca Sebastiani. “Io sono andata in jeans e maglietta, pensavo che sarei stata tra i pubblico. Invece, mi ha presentato ufficialmente. Dopo, io e la mamma siamo andati a casa da papà. Non si può vivere di rancore, di astio” – ha raccontato Cristiana.

Perché Giovanni Calone si chiama Massimo Ranieri?/ C'entra Grace Kelly e...

La figlia di Massimo Ranieri si è poi soffermata a parlare del comportamento del padre che per anni non l’ha riconosciuta. Nonostante l’assenza e il dolore, la figlia l’ha perdonato: “lo amo e non gli porto rancore. E’ impossibile odiare un genitore. Mia madre non ha mai detto una parola contro di lui. Fino a quel momento lo avevo visto solo in tv. Il giorno che chiamò per la prima volta, mia madre sbiancò. Io gli dissi “Ciao papà”. Lui mi disse: “Che strano sentirsi chiamare così. Voglio che tu venga ospite nella mia trasmissione”.

LEGGI ANCHE:

Giuseppina e Umberto, genitori Massimo Ranieri/ "Li crediamo immortali, ma..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA