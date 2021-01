CRISTIANA CAPOTONDI/ “Chiara Lubich donna con una grande dolcezza e sensibilità”

“Vestire i panni di un personaggio come Chiara è una responsabilità nei confronti di se stessi prima ancora che del pubblico. Sbagliare o, meglio, non capire un personaggio così sarebbe stata davvero un’occasione persa”. Così Cristiana Capotondi, protagonista su Rai1 del film tv Chiara Lubich. L’amore vince tutto, parla in un’intervista del 29 dicembre ad Avvenire del suo nuovo ruolo in una produzione di grande pregio culturale e intellettuale. Sì, perché Chiara Lubich – docente, saggista e fondatrice del Movimento dei focolari – è stata anzitutto una donna colta e intelligente, appassionata di filosofia come a quella Sapienza (intensa come attributo di Dio) che sempre la ispirò nel corso della sua vita.

La sua interprete la descrive semplicemente come una donna “con una grande dolcezza e una grande sensibilità”, per poi mettere in evidenza quella visione lucida che – dice – “ha accompagnato la sua presa di coscienza su come portare in giro per il mondo il suo messaggio sulla fratellanza universale, ispirato alla preghiera di Gesù al Padre, ‘che tutti siano uno’, che leggiamo nel vangelo di Giovanni”.

Cristiana Capotondi: “Ecco cosa mi ha colpita di Chiara Lubich”

C’è una cosa in particolare che Cristiana Capotondi segnala, quando parla di Chiara Lubich, e questa non è altro che la sua modernità e attitudine ad anticipare i tempi. Il riferimento è a una scoperta fatta nella sua casa a Rocca di Papa: “Se si apre un mobile – racconta l’attrice – vi si trova una meraviglia tecnologica che risale agli anni Ottanta e che già allora permetteva a Chiara di fare quello che noi oggi, nell’era del Covid, facciamo sulle piattaforme come Zoom e simili. Con quel sistema lei riusciva a mettersi in contatto con tutti coloro che facevano parte del Movimento dei focolari. Grazie a una tecnologia sperimentale che le era stata messa a disposizione perché era considerata una testimonial della comunicazione, lei arrivava in video e in voce e riceveva le voci delle persone con cui parlava. Lei aveva il desiderio di parlare con tutti e sapeva che c’era bisogno di condividere certi valori. In un’epoca come la nostra, in cui abbiamo smesso di farci domande e non riusciamo nemmeno ad affrontare certe tematiche, la figura di Chiara Lubich è fondamentale”.

Cristiana Capotondi racconta la giornata-tipo dei focolarini

Per arrivare preparata, Cristiana Capotondi ha letto molto sulla figura di Chiara. Ed ha anche fatto esperienza di una giornata-tipo dei focolarini: “Ci siamo presi cura di una famiglia bisognosa: abbiamo portato loro dei doni, abbiamo parlato, scherzato, riso. In poche parole, abbiamo condiviso, una cosa che abbiamo sempre meno occasione di fare, soprattutto con persone diverse da noi, perché purtroppo ci siamo abituati a erigere i nostri muretti. È qualcosa che mi piacerebbe ripetere… Devo dire che il rapporto con Chiara Lubich ti fa venire voglia di fare un sacco di cose”. E – a proposito di nuovi progetti – ammette di avere le idee chiare su cosa le piacerebbe per il futuro: “Ho un debole per le Caterine: Caterina la Grande, Caterina de’ Medici, Caterina la madre di Leonardo da Vinci. Spero, prima o poi, di interpretarne una”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA