Cristiana Capotondi/ Non solo cinema: “amo cucinare, il mio luogo preferito? Cucina!”

Cristiana Capotondi ospite di Danza con me su Rai1

Cristiana Capotondi è tra gli ospiti di Danza con me, lo show evento di Roberto Bolle trasmesso il 1 gennaio 2023 in prima serata su Rai1. L’attrice ne ha fatta di strada dopo il debutto a soli 13 anni in una nota pubblicità. Intervistata dal settimanale Grazia ha parlato della sua famiglia rivelando: “roma, Trastevere. Mamma di origine ebraica, farmacista; papà cattolico che segue le attività della basilica di Santa Maria, rappresentante di attrezzature per auto. Una sorella che ha due anni più di me”.

La carriera inizia giovanissima come ha raccontato: “succede che nella mia parrocchia, Santa Maria in Trastevere, arriva la Rai per girare un servizio sugli scout. Io ero una ragazzina molto estroversa, con le mie amiche facevamo degli spettacoli in casa, sfilate con modelli creati usando lenzuola e tovaglie delle mamme. Quel giorno, con la troupe mi comporto con spontaneità. Alla fine della giornata, don Paglia dice ai miei che sono stata bravissima e che gli operatori della Rai si erano complimentati perché ero stata utile”.

Cristiana Capotondi: “ho imparato il piacere dell’ascolto”

L’attrice non è mai stata più di tanto timida, ma crescendo ha dovuto fare i conti con tutti i lati del suo carattere. Proprio Cristiana Capotondi sul suo lato caratteriale: “oggi sono più riservata, ho imparato il piacere dell’ascolto. Ma sono partita da una totale mancanza di timidezza. Amavo il gioco, anche con i maschi: la pallavolo, la bicicletta, il calcio a villa Sciarra e villa Pamphili, il bagno nelle fontane. Ero una preadolescente con le ginocchia sbucciate, l’amica furbetta con cui condividere i giochi. In pratica, un maschiaccio”. All’inizio della sua carriera non sono mancati i momenti di difficoltà superati però grazie ad un carattere forte e deciso: “avevo un carattere forte, era difficile dirmi di no. A 13 anni, chiedo e ottengo di collaborare con un’agenzia di spettacolo. Così esordisco nella pubblicità del Tegolino Mulino Bianco e in Amico mio, una serie della Rai”.

Oltre al cinema, la Capotondi ha una grande passione: la cucina. “Amo cucinare e il mio luogo preferito è la cucina. Da piccola osservavo mia nonna e la nostra tata di Alatri mentre cucinavano: ho imparato tantissimo da loro. L’imprinting che mi hanno lasciato è: “Non sia mai che viene qualcuno”. Deve essere tutto in ordine e in casa bisogna sempre tenere qualcosa per poter cucinare per cinque o sei persone” – ha precisato.











