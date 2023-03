Cristiana Ciacci, figlia Little Tony/ Figli Mirco, Martina, Melissa, Melania e Mattia

I cinque figli di Cristiana Ciacci

Cristiana Ciacci, figlia di Little Tony, ha cinque figli, avuti da tre compagni diversi: Mirco, Martina, Melissa, Melania e Mattia. Gli ultimi due sono, Melania e Mattia, sono nati dalla relazione con Massimiliano Salvi. I nomi dei figli di Cristiana Ciacci iniziano tutti con la lettera M, di “mamma”. In una chiacchierata con Mara Venier nel salotto di Domenica In, Cristiana Ciacci ha confessato che avrebbe voluto altri figli: “Fosse stato per me ne avrei fatti anche altri, ma il mio ginecologo mi ha detto basta”.

Intervistata da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, la figlia di Little Tony ha spiegato perché ha deciso di avere una famiglia numerosa: “L’unica cosa che chiedevo ai mie genitori era perché non mi avessero regalato un fratello o una sorella perché è la cosa che mi è mancata di più ed è per quello che ho deciso di fare tanti figli. Io ne ho cinque e loro, a differenza mia, non saranno mai soli, ma ci saranno sempre l’uno per l’altra e affronteranno insieme la morte di un genitore quando non ci sarò più”.

Cristiana Ciacci: i figli e il rapporto con il nonno Little Tony

Cristiana Ciacci condivide spesso sui social foto dei suoi figli: “Amore mio oggi compi 23 anni… sono fiera dell’uomo che stai diventando: sincero, onesto, profondo e con un cuore grande… tantissimi auguri”, ha scritto su Instagram in occasione del compleanno del primogenito Mirco, che assomiglia molto al nonno Antonio Ciacci, meglio noto come Little Tony. A figli più piccoli non hanno conosciuto il nonno e Cristiana cerca di raccontarlo attraverso la musica: “È difficile raccontare ai miei figli il nonno e fargli capire chi sia stato. Io lo racconto sempre, lo faccio vivere con le fotografie, le canzoni, i video… La musica. Mio figlio più piccolo fa fatica a collocarlo fisicamente, perché non lo ha mai visto”, ha racconato a L’Ora Solare

