“Little Tony e Raffella Carrà hanno avuto storia d’amore”/ Rivelazione choc Cristiana Ciacci a La volta buona

Cristiana Ciacci spiazza a La volta buona: “Little Tony e Raffaella Carrà sono stati insieme”

Caterina Balivo nella puntata di oggi de La volta buona ha avuto ospite Cristiana Ciacci, cantante e figlia di Little Tony. E durante la chiacchierata la figlia d’arte ha lanciato una rivelazione choc: Little Tony e Raffaella Carrà hanno avuto una storia d’amore da giovanissimi. Dopo aver visto una breve clip in cui i due artisti duettavano insieme ha confessato che Little Tony e Raffaella Carrà hanno avuto un breve flirt: “Li legava un’amicizia vera ma è stata anche una fidanzatina di papà quando non era ancora Raffaella Carrà.”

Cristiana Ciacci ha spiazzato tutti rivelando a La volta buona che suo padre Little Tony e Raffaella Carrà hanno avuto una storia d’amore all’inizio della loro carriera, quando il padre era un nastro nascente della musica italiana e la regina di tutte le showgirl era ancora semisconosciuta. La cantante a Caterina Balivo ha rivelato: “Questo è uno scoop. Tra l’altro papà le ha fatto la copertina di un disco Il ragazzo con il ciuffo. E poi è nata una grandissima amicizia che è durata tutta la vita. Hanno avuto una storia d’amore quando lei era ancora agli inizi.”

Caterina Balivo commossa dalla malattia di Cristiana Ciacci: “Il video non lo mando”

Cristiana Ciacci ospite a La volte buona oltre a ripercorrere la sua carriera affianco di papà Little Tony ha parlato anche della sua malattia. Figlia unica e di genitori separati la giovane ha sempre sofferto di solitudine che poi ha contribuito a creare un disagio più profondo che si è trasformato in anoressia. Disturdo all’epoca poco conosciuto e capito dalla maggioranza delle persone ed anche Little Tony ha faticato a capire la figlia. A tal proposito Cristiana ha ricordato un bruttissimo episodio. Little Tony, insieme a tutta la sua band tra cui la figlia, avrebbe dovuto partecipare ad una puntata dello show di Carlo Conti I Migliori Anni ma dedise di non portare la figlia: “Io questa volta non tiporto perché ti ho detto tante volte che si vedono troppo le tue osse e le persone poi mi dicono che cos’ha Cristiana? Sta male? Io voglio vedere se così ti passa la fissa di non mangiare, ci fu una litigata fuoriosa e mi sentivo non capita e non amata.”

Il destino, poi, si è messo di traverso perché quella fu anche l’ultima apparizione pubblica del cantante, morto di lì a poco. Cristiana Ciacci a La volta buona ha continuato così il suo racconto: “Poi il destino ha voluto che è stata l’ultima apparizione in televisione e la ferita si riapre ma non voglio pensare che l’ha fatto con cattiveria voglio pensare che lui non l’ha fatto con cattiveria.” A questo punto, visibilmente provata, Caterina Balivo ha voluto fare un bel gesto nei confronti della cantante: “Io quel filmato ce l’ho ma non lo mando. A me non cambia a te si quindi non lo mando, davvero.”











