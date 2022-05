Cristiana Ciacci “Nuovo segnale da papà Little Tony”/ “Caduto un suo quadro e…”

Cristiana Ciacci a Pomeriggio 5 racconta: “Nuovo segnale da papà Little Tony”

Si torna a parlare di visioni e segnali dall’alto nello studio di Pomeriggio 5 e alcuni ospiti raccontano esperienze vissute sulla propria pelle. Tra questi c’è anche Cristiana Ciacci, la figlia di Little Tony che già in passato ha raccontato di strani fenomeni accaduti in casa che avrebbero collegamenti con suo padre deceduto ormai 9 anni fa. Cristiana in studio racconta però di un nuovo episodio che l’ha lasciata basita, accadutole di recente, ancora una volta collegato alla presenza del papà.

Maria Luisa Agnese e Cristiana Ciacci/ "Anni '60, simbolo di gioia e spensieratezza"

Di notte, racconta la Ciacci, si è inspiegabilmente staccato dalla parete un grande quadro che presenta al suo interno una gigantografia del papà. Nonostante la caduta, il quadro è però rimasto intatto e in piedi, ad una altezza che sembrava quasi fissare Cristiana dritto negli occhi.

Cristiana Ciacci e il papà Little Tony: il racconto a Pomeriggio 5

Questo il racconto di Cristiana Ciacci a Pomeriggio 5: “Nel giorno delle feste della mamma, che per me è una festa santa quasi come il Natale, la sera, perché mi accadono sempre di sera queste cose, noi eravamo appena andati a letto e sento un botto fortissimo in salone, come se si fosse rotto qualcosa.” Inizialmente crede si tratti di una marachella dei figli: “Credevo fossero stati i bambini, scendo e trovo un quadro, la gigantografia di papà in salone, che si era staccato da solo, caduto ed era rimasto dritto in piedi su una mensola in equilibrio e mi fissava.” racconta. Così, emozionata, conclude: “Per me è stato un segnale.”

Massimiliano Salvi, compagno di Cristiana Ciacci/ Una grande famiglia

LEGGI ANCHE:

Mirco, Martina, Melissa, Melania e Mattia: figli Cristiana Ciacci/ “Mai soli”

© RIPRODUZIONE RISERVATA