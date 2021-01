Cristiana Polegri, compagna Stefano Fresi/ “Fare musica per una donna non è semplice”

Se Cristiana Polegri è oggi la compagna di Stefano Fresi – protagonista oggi su Rai Uno a Danza con me – lo si deve di certo alla costanza dell’attore, che per mesi ha corteggiato – ma forse sarebbe più giusto dire “tartassato” – con messaggi e lettere d’amore la sua futura metà, ma anche ad un altro volto noto dello spettacolo, quel Gabriele Pellegrini conosciuto nel mondo dello spettacolo con lo pseudonimo di Dado, che nel 1997 convinse la musicista ad andare a vedere uno show dello stesso Fresi.

Fu in quell’occasione che scoccò la scintilla, almeno da parte dell’interprete, che non a caso non perse tempo per inviare quello che sarebbe risultato il primo sms di una lunga serie. Lo ha raccontato la stessa Cristiana Polegri in occasione di una recente intervista di coppia a Verbo Essere: “Primo messaggio suo: ‘Dormi bene’. E io scrissi ‘Chi sei?’”.

Chi è Cristiana Polegri, compagna Stefano Fresi

Da quel momento in poi si può dire che i due ne hanno fatta di strada, sia a livello di coppia che in ambito professionale. Cristiana Polegri è una musicista a tutto tondo: ha iniziato a studiare il pianoforte all’età di 10 anni per poi appassionarsi allo studio del sassofono alla Scuola Popolare di Musica di Testaccio di Roma. Proprio a questo strumento è dedicato il suo primo spettacolo di Teatro Canzone dal titolo “Brava, suoni come un uomo”, scritto insieme a Stefano Fresi, Toni Fornari, e al “Cupido” Dado, dove Cristiana è protagonista a 360 gradi nelle vesti di attrice, cantante, musicista e ballerina. Intervistata da “Il Messaggero” ha spiegato: “Con brevi monologhi, canzoni e balli, racconto la storia di una donna che fin dal grembo materno capisce che la sua vita sarà dedicata alla musica. Una scelta non semplice, soprattutto per una donna”. Nel suo curriculum sono annotate collaborazioni con artisti del calibro di Mario Biondi, Franco Califano, Massimo Ranieri, Stefano Palatresi, Marco Armani, Little Tony, Marcello Cirillo, Gianluca Terranova, Charlie Cannon, Marcella Bella, Fausto Leali, Barbara Eramo e Carolina Brandes (Omp).



© RIPRODUZIONE RISERVATA