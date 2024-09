Cristiana Polegri racconta l’amore con Stefano Fresi: “E’ sbocciato grazie a una serie di messaggi”

Cristiana Polegri è la moglie di Stefano Fresi, l’attore di successo di tantissimi film e serie televisive che da circa un ventennio condividono la vita. Il primo incontro tra i due affonda radici profonde, bisogna tornare indietro al 2004: un vero e proprio colpo di fulmine per l’attore di Romanzo Criminale e da quel momento la coppia non ne ha più voluto sapere di lasciarsi. Un lungo corteggiamento quello di Stefano Fresi, che è riuscito a fare breccia nel cuore della cantante e sassofonista con una serie di messaggi, che si sono rivelati sufficienti per far scattare la scintilla con la sua compagna di vita, ancora oggi al suo fianco.

A rivelarlo è stata proprio Cristiana Polegri, musicista, compositrice e vocal coach, venuta al mondo a Roma nel 1971, che dalle pagine di un giornale si è lasciata andare a delle curiose rivelazioni sui primi passi mossi da Stefano Fresi: “M ha scritto moltissimi messaggi, sia con il cellulare che cartacei, una corrispondenza di sei mesi, pensieri stupendi alla Cyrano De Bergerac, così ce l’ha fatta a conquistarmi”. Dalla loro storia d’amore è nato anche il figlio Lorenzo, oggi 14enne, vera fortuna della coppia che non perde occasione per dimostrare l’amore nei confronti del primogenito: “Quando mia moglie era in tour con Mario Biondi, io stavo con il bimbo” ha rivelato Stefano Fresi sottolineando anche l’importanza dei nonni nei momenti in cui i due artisti sono impegnati in tour con le rispettive professioni.

Chi è Cristiana Polegri, la moglie di Stefano Fresi?

Oggi Cristiana Polegri e Stefano Fresi hanno gettato le radici a Sacrofano, uno splendido borgo nei pressi di Roma, una scelta che l’attore ha motivato, svelando come la decisione sia nata per far crescere il piccolo Lorenzo lontano dal chiasso della Capitale e dagli eccessi della città: “Abbiamo scelto di vivere in campagna per permettere a nostro figlio una vita all’aria aperta e per suonare fino a tardi senza dar fastidio ai vicini” ha detto l’attore che adesso ha anche la possibilità di potersi prendere cura del suo orto personale fuori Roma

Ma chi è Cristiana Polegri, la moglie di Stefano Fresi? Classe 1971, è venuta al mondo il 21 giugno a Roma e lavora come un’insegnante di sassofono, una vocal coach, ma ha anche esperienze come doppiatrice e attrice, proprio come il marito. Dopo essersi diplomata Conservatorio ha mandato avanti anche gli studi conseguendo la laurea in Economia e Commercio, nel corso della carriera ha avuto la possibilità di esibirsi con band jazz italiane e internazionali e ha recitato al fianco di Stefano Fresi in alcune pellicole come L’amore del mondo, Tutti i santi giorni di Paolo Virzì, La prima volta e È arrivata la felicità.