CRISTIANI IN POLITICA/ “Nemici ma mendicanti di Cristo: la compagnia dà frutti”

Caro direttore,

da alcuni mesi è iniziato un lavoro tra i cristiani impegnati in politica nelle istituzioni del Municipio 9 e del Comune di Milano.

Un lavoro frutto di un nostro incontrarci proprio mentre facevamo il nostro “dovere” da consiglieri eletti nel Municipio 9, uno all’opposizione e l’altra in maggioranza. Proprio dalla passione che ci mettevamo nelle cose, nel metodo e nell’approccio ai diversi argomenti, senza farci sconti sulle posizioni diverse, ci siamo riconosciuti come originati da una stessa sorgente, generati entrambi dall’appartenenza alla Chiesa.

Una unità tra noi visibile non tanto perché la pensiamo su tutto allo stesso modo, ma perché guardiamo nella stessa direzione. Per tenere desto questo sguardo abbiamo capito fin da subito che non potevamo farcela da soli, ma dovevamo chiedere alla Chiesa di accompagnarci in questo cammino. Abbiamo incontrato i responsabili dei due Decanati dove abitiamo, Don Tommaso e Padre Luca, e ci siamo confrontati con loro sul nostro desiderio di poter iniziare insieme un cammino di compagnia cristiana fra politici.

Entrambi sono rimasti molto colpiti che due persone che per il mondo dovrebbero essere “nemiche” volevamo mettersi insieme per confrontare la loro esperienza politica con l’incontro con Cristo. Si sono resi immediatamente disponibili, con una semplicità di cuore che ci ha veramente colpito: con tutti gli impegni che potevano avere, dedicare del tempo a noi non era per niente scontato!

Abbiamo coinvolto in questo cammino gli amici più vicini che nel nostro territorio sono eletti, tutti con responsabilità cittadine importanti, e stiamo lavorando sulla Evangelii Gaudium di Papa Francesco, paragonando le nostre esperienze con il testo proposto e pregando insieme. Questo luogo lo definiremmo un luogo di pace vera. Dove le divisioni vengono scardinate e dove prevale la nostra mendicanza a Cristo. Dove siamo liberi di mettere a tema le tante difficoltà che incontriamo e di quanto non sia scontato impegnarsi ancora oggi per il bene delle nostre comunità. Una compagnia di questo tipo sta portando frutti anche nel lavoro pratico politico di ciascuno di noi.

Spesse volte ci chiediamo quale testimonianza diamo come cristiani in politica, forse spesso non edificante, molto incerta e traballante, ecco perché riteniamo che luoghi educativi come quello che stiamo costruendo sono sempre più necessari, perché nessuno si fa da solo.

Deborah Giovanati Consigliere Comunale Vicecapogruppo Lega Comune di Milano

Stefano Indovino Presidente del Consiglio Municipio 9 di Milano Partito Democratico











