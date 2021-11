Cristiano Ardenzi, figlio di Ornella Vanoni/ Lei: “Amore per figli diverso perché…”

Cristiano Ardenzi è il figlio della famosissima cantante Ornella Vanoni e del suo ex compagno Lucio Ardenzi. La cantautrice ha sempre mantenuto un certo riserbo sulla vita privata del figlio, infatti non sono moltissime le informazioni che circolano sul suo conto. Di lui si sa davvero poco, nelle interviste Ornella Vanoni ha sempre sorvolato, al massimo sfiorando eventuali discorsi legati al figlio.

Andiamo quindi a mettere in ordine le poche informazioni che abbiamo trovato sul classe 1962, nato appunto dalla storia d’amore tra la Vanoni e l’imprenditore Lucio Ardenzi, scomparso nel 2002. Dunque sappiamo che Cristiano non ama la luce dei riflettori e che preferisce restarne alla larga. I rapporto con sua madre Ornella sono ottimi, anche se – a detta della cantante – lui la guarderebbe con sospetto, a volte.

Cristiano Ardenzi, figlio di Ornella Vanoni. La cantante: “A volte mi guarda con sarcasmo”

Probabilmente, la cantante, si riferiva al legame che ha instaurato coi suoi nipoti. “Sono una nonna amorevole, anzi sono la nonna più straordinaria del mondo”, ha raccontato la cantautrice in una delle numerose interviste pubblicate in rete. “Ma mio figlio mi guarda con sospetto”, aveva ammesso con un velo di sarcasmo. In una ospitata da Maurizio Costanzo, la cantautrice aveva poi fatto un netto distinguo tra gli amori passionali e gli amori genitoriali, definendo quello per il figlio un sentimento molto più sereno e tranquillo: ”Mentre gli amori sono complicati, l’amore che tu provi per figli e i nipoti è un amore fatto di serenità”, le sue parole.

