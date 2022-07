Cristiano Ardenzi, figlio di Ornella Vanoni/ Lei: “Dura avere una mamma di successo”

Cristiano Ardenzi, frutto d’amore di Ornella Vanoni e Lucio Ardenzi

Cristiano Ardenzi è l’unico figlio della famosa cantante Ornella Vanoni. Nato nel 1962 dalla storia d’amore con l’impresario e talent scout Lucio Ardenzi, l’uomo è sempre rimasto alla larga dalle luci dei riflettori. Questo perché non ha mai amato, evidentemente, il mondo dello spettacolo. Non a caso il figlio di Ornella Vanoni è apparso molto raramente in compagnia della madre, per quanto concerne gli eventi pubblici.

Lucio Ardenzi, ex marito di Ornella Vanoni/ Cinque anni d'amore

Di conseguenza non sono moltissime le informazioni che circolano sul suo conto, se non quelle divulgate in alcune interviste dalla stessa Ornella Vanoni. Quando ha incontrato Lucio Ardenzi, di sicuro, la cantante stava attraversando un momento complicato: “non sapevo cosa fare di me. Mi ero lasciata con Strehler che era sposato, amavo Paoli che era sposato, incontro Ardenzi, mi sposò”, ha raccontato.

Ornella Vanoni: l’amore per Giorgio Strehler e Gino Paoli/ "Ero gelosissima ma…"

Ornella Vanoni: “Amore per un figlio non è complicato ma è fatto di serenità”

Dalla loro storia d’amore, quindi, la nascita di Cristiano che ha poi regalato ad Ornella due splendidi nipotini. “Sono una nonna amorevole, anzi sono la nonna più straordinaria del mondo”, ha raccontato la cantante che spesso ha sottolineato l’importanza di avere un legame solido con Cristiano. “Mentre gli amori sono complicati, l’amore che tu provi per figli e i nipoti è un amore fatto di serenità”, le sue parole. A suo dire, poi, Cristiano avrebbe vissuto con difficoltà la sua fama, come qualunque figlio che deve rapportarsi ad una madre di successo.

LEGGI ANCHE:

Ornella Vanoni e la depressione/ "L'ho avuta tre volte e continuo ancora a curarmi"

© RIPRODUZIONE RISERVATA