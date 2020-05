Cristiano Ardenzi, figlio Ornella Vanoni/ “Ringrazio Lucio per questo regalo”

Pubblicità

Cristiano Ardenzi è il figlio di Ornella Vanoni e Lucio Ardenzi, scomparso nel 2002 a Roma. Lucio è l’ex-marito della nota cantante, conosciuto con il nome d’arte Lucio Minunni, impresario teatrale e talent scout. Durante un’intervista, Ornella ha infatti raccontato che: “Non sapevo cosa fare di me. Mi ero lasciata con Strehler che era sposato, amavo Paoli che era sposato, incontro Ardenzi, mi sposo”. Cristiano Ardenzi ha sempre preferito rimanere lontano dai riflettori e, d’altronde, anche mamma Ornello lo ha tenuto lontano dai gossip e palcoscenici. Anche nel corso dell’intervista rilasciata a Verissimo, Ornella ha infatti preferito non esporsi troppo su di lui, accennando soltanto ai suoi nipoti.

Ornella Vanoni e quella toccante lettera in cui cita il figlio Cristiano

Ornella Vanoni lo ha però citato qualche tempo fa in una toccante lettera in cui la cantante ha parlato anche del concerto che ha tenuto la sera dopo la morte dell’ex marito Lucio Ardenzi. In questa si legge infatti: “questa sera io farò lo spettacolo che devo fare e sarà uno spettacolo nello spettacolo, quello della vita, che dobbiamo recitare al nostro meglio finché abbiamo la forza di rappresentarlo. E poi c’è Cristiano, nostro figlio, del quale ti ringrazio”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA