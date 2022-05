Cristiano Caccamo, sorpresa all’amico Edoardo Tavassi all’Isola/ “Ci manchi tanto”, lui in lacrime!

Cristiano Caccamo, videomessaggio per l’amico Edoardo Tavassi all’Isola dei Famosi

Graditissima sorpresa per Edoardo Tavassi all’Isola dei Famosi 2022. Dopo aver rasato i capelli per una prova, Ilary Blasi consola il naufrago con il videomessaggio dell’amico Cristiano Caccamo. Il noto attore ha registrato un video in cui ammette di sentire tanto la mancanza dell’amico: “Ciao Edo, come va? Io ti vedo bene, noi ti guardiamo tutte le settimane, due volte alla settimana a casa tua, quindi questi sono giorni della mia vita che prima o poi mi dovrai restituire. – esordisce l’attore nel video, e continua – Ci manchi tanto, non l’avremmo mai detto, soprattutto a me. Ti devo dire la verità: io questo video messaggio l’ho fatto più per Ilary che per te, per avere un contatto diretto, poi chiederò il numero alla produzione, ciao Ilary! Ti aspettiamo, ti aspettano i tuoi amici, la tua famiglia. Ti voglio bene”

In lacrime, Edoardo Tavassi ringrazia Ilary Blasi per la sorpresa e l’amico per l’affetto dimostratogli: “Cri ti voglio bene! Mi fa sentire male, mi manca troppo Cristiano, non avrei mai pensato che lui mi facesse un video messaggio. Grazie di cuore, un po’ di famiglia anche qui sull’Isola”.

