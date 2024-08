Cristiano Cosa torna a parlare della dura lite avuta con Elodie ad Amici quando erano allievi

Cristiano Cosa è stato uno degli allievi di Amici nell’edizione alla quale ha partecipato anche Elodie Di Patrizi, e proprio con quest’ultima il cantante ebbe una dura lite nel corso del serale. Al tempo le squadre erano ancora divise in bianca e blu, Elodie e Cristiano facevano parte della stessa squadra ma lui arrivò ad accusarla di manipolarla e di ostacolare in qualche modo la sua esibizione, visto che era l’unico a non essersi ancora esibito al serale.

Recentemente, Cristiano è tornato a parlare di tutta questa vicenda, in un video pubblicato su TikTok, in cui ha citato anche Elodie, spiegando perché arrivano a litigare duramente e lui arrivò ad accusarla di essere una manipolatrice.

Cristiano Cosa svela perché perse le staffe con Elodie ad Amici

“C’era praticamente una diatriba interna perché io volevo cantare ed esibirmi ma da un po’ di settimane qualcuno non me lo permetteva.” ha esordito Cristiano Cosa nel suo TikTok. Così ha spiegato: “E non avevo la possibilità, da concorrente, di fare ascoltare le mie canzoni che preparavo settimana dopo settimana.” Quindi lo scontro con la celebre cantante di ‘Black Nirvana’: “Vedevo in Elodie un po’ di potere decisionale a riguardo perché ogni squadra aveva il suo “capo” che poteva decidere le sorti degli altri, quindi delle esibizioni. Purtroppo la mia attenzione, in quel momento, si scagliò in maniera anche un po’ feroce con Elodie. Iniziò una lunga diatriba, eravamo piccoli io e lei e ci scannammo”. Fu, infatti, una lite molto dura quella tra i due cantanti, che minò la serenità della squadra Bianca di Amici al serale.

