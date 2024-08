Paola Ferrari critica Elodie: “Rivendica la lotta al patriarcato facendo vedere il lato B”

Paola Ferrari lancia un nuovo affondo attraverso il suo profilo Instagram. Questa volta a ricevere il suo duro attacco è la cantante Elodie, che viene aspramente criticata dalla giornalista attraverso una foto del suo ‘lato B’ in primo piano sopra un palcoscenico su cui la cantante si sta esibendo. Paola Ferrari, in particolare, sottolinea la battaglia fatta da Elodie contro il patriarcato ma, a suo dire, in un modo del tutto sbagliato e scorretto.

“Elodie politicamente può e deve pensarla come vuole, – ha esordito Paola Ferrari nel suo post – ma rivendicare la lotta al Patriarcato è la libertà delle delle donne facendo vedere il Lato B è profondamente scorretto!” Così ha aggiunto: “Le battaglie delle donne hanno altri valori. E la mercificazione del corpo non è fra questi”.

La replica di Elodie alle critiche per i suoi look sul palco

Un attacco, quello di Paola Ferrari a Elodie, che ha sollevato decine di commenti sotto il post in questione. Gli utenti si spaccano a metà tra coloro che danno totalmente ragione alla giornalista e coloro che, invece, difendono Elodie e la sua libertà di mostrarsi come vuole. C’è infatti chi scrive “Quella non è libertà.. È esibizionismo”, e chi invece replica “Proprio in virtù della lotta contro qualsiasi tipo di forma mentis maschilista e misogina, una donna intelligente può permettersi di essere libera , fortunatamente, di fare quel che ritiene più giusto per lei, con il suo corpo. Che c’è di male?” Al momento, nessuna replica è arrivata da parte di Elodie che, d’altronde, in un’intervista al Corriere della Sera, aveva già detto la sua sulle critiche per l’esposizione del suo corpo: “Siamo tutti erotici e non c’è nulla di insano in questo. So di espormi alle critiche quando mi presento sul palco svestita, ma sono molto solida in questa scelta”.

