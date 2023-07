Cristiano Giuntoli nuovo direttore sportivo della Juventus/ Ufficiale: “Emozione speciale” (7 luglio 2023)

CRISTIANO GIUNTOLI DIRETTORE SPORTIVO DELLA JUVENTUS: L’ANNUNCIO UFFICIALE

Ci sono volute settimane, rumors, indiscrezioni e aperture ma oggi finalmente è ufficiale: Cristiano Giuntoli è il nuovo direttore sportivo della Juventus. Ad annunciarlo è stato lo stesso club bianconero con il seguente comunicato ufficiale diramato attraverso i propri canali: “Cinquantun anni, nato il 12 febbraio 1972 a Firenze, Cristiano Giuntoli ha alle spalle una carriera di Direttore Sportivo che parte con lo Spezia, con cui conquista una promozione in Serie B e continua con il Carpi, con cui centra quattro promozioni in cinque stagioni. Arriva nel 2015 al Napoli con cui vince il campionato 2022/2023. Ora Giuntoli è con noi. In bocca al lupo Cristiano e benvenuto alla Juventus”.

Calciomercato Juventus News/ Pogba non è una certezza. E Milinkovic-Savic? (7 luglio 2023)

La nuova struttura organizzativa della Juventus sarà così composta da: Maurizio Scanavino, Chief Executive Officer. Giovanni Manna assume il ruolo di Head of 1st Team a riporto del nuovo Football Director. Francesco Calvo, già Chief Football Officer della Società, assume il ruolo di Managing Director Revenue & Football Development, a riporto del Chief Executive Officer. Federico Cherubini assume il ruolo di Football – Chief of Staff, a riporto del Chief Executive Officer.

Calciomercato Juventus News/ Si lavora sulle cessioni: Bonucci non è intoccabile (6 luglio 2023)

LE PRIME PAROLE DI CRISTIANO GIUNTOLI

Sono arrivate anche le prime dichiarazioni del neo direttore sportivo bianconero: “Le prime sensazioni sono state incredibili, quasi indescrivibili perché per un bambino come me che partiva da Prato con un pullman, faceva otto ore per vedere la Juventus, è un motivo di grandissima soddisfazione. Un’emozione davvero incredibile. Dedico questo momento speciale al mio papà che era un grande tifoso juventino e mi ha inculcato la juventinità sin da piccolo e per questo lo ringrazierò sempre. Affascinante e ambiziosa, definirei così la Juventus, mentre io mi definirei un grande lavoratore. Con il mio staff voglio costruire una Juventus che metta da parte l’io e possa ragionare come noi. Mi piacerebbe tanto mettere insieme tante teste con un solo cuore”.

LEGGI ANCHE:

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Non si molla su Parisi, Abel Ruiz idea nuova (6 luglio 2023)

© RIPRODUZIONE RISERVATA