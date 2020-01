Cristiano Malgioglio/ “A Sanremo Al Bano e Romina Power faranno innamorare tutti”

C’è grande attesa per il ritorno al Festival di Sanremo di Al Bano e Romina Power, nuovamente insieme per la 70esima edizione della kermesse canora. Il grande protagonista di questa reunion è Cristiano Malgioglio, che ha scritto il brano che la coppia d’oro presenteranno sul palco dell’Ariston. Intervistato da Grand Hotel, il paroliere ha spiegato: «Quando ho scritto questa canzone ho pensato che a interpretarla doveva essere una coppia. Ma non una qualsiasi, una coppia che ha fatto sognare milioni di fans in tutto il mondo. Allora ho preso il telefono e ho chiamato il mio amico Al Bano. “Ho la canzone giusta per te e Romina da portare a Sanremo: fidati, farà innamorare tutto l’Ariston”. “Mandamela”, mi ha risposto lui. E’ così che è cominciata». Al Bano e Romina saranno ospiti nella serata d’apertura, quella di martedì, ed il brano promette bene: «Al Bano e Romina ne sono subito rimasti conquistati».

CRISTIANO MALGIOGLIO: “AL BANO E ROMINA FARANNO INNAMORARE TUTTI A SANREMO”

Cristiano Malgioglio ha spiegato che il brano si intitola “Raccogli l’attimo”, ma è diverso rispetto al solito “cogli l’attimo”: «Per come la vedo io “cogli” significa cattura quel momento lì e basta, nel mio “raccogli” invece ci sono tanti momenti, c’è un percorso, una storia. E la storia è quella di due innamorati, che si raccontano le loro vite, ma senza sdolcinature. E’ una canzone alla Malgioglio, insomma». E questa è la prima volta che Malgioglio scrive per Al Bano e Romina: «Li conosco da una vita, soprattutto Al Bano, e sapevo che stava cercando un pezzo da portare in gara a Sanremo. Così l’ho chiamato e gli ho detto che avevo un testo da fargli leggere. Lui in quel momento si trovava a Varsavia con Romina per un concerto e mi disse di mandaglielo. “E’ molto bello”, mi hanno risposto entrambi». Ma i due non saranno in gara, per volere di Romina: come rivela Malgioglio, non se la sentiva di affrontare la competizione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA