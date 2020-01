Cristiano Malgioglio “Al Bano e Romina a Sanremo”/ “Dovevano essere in gara ma lei..”

Solo alcuni giorni fa, Cristiano Malgioglio aveva scatenato la curiosità del web, pubblicando su Instagram una foto che lo vedeva assieme ad Al Bano e Romina Power in uno studio di registrazione. Il paroliere accennava così a Sanremo e alla possibilità di vedere la coppia sul palcoscenico dell’Ariston quest’anno. L’indiscrezione è stata finalmente chiarita da Malgioglio nel corso della sua apparizione odierna a Verissimo. Arrivato per fare una sorpresa all’amica Iva Zanicchi in occasione del suo compleanno, Cristiano parla proprio del brano scritto per la nota coppia della musica italiana e, ovviamente, di Sanremo.

Al Bano e Romina a Sanremo 2020 ma non in gara: Malgioglio svela i dettagli

“Avevo questa idea di questo brano… – esordisce Cristiano Malgioglio – L’ho proposto a loro, e sono impazziti… E oggi svelo anche il titolo della canzone: ‘Raccogli l’attimo’… E’ una canzone internazionale…”. A Verissimo, il paroliere racconta che la coppia avrebbe potuto essere in gara al Festival di Sanremo 2020, tuttavia “Romina non ha voluto perché aveva paura di questa competizione..”. Poi svela un’altra indiscrezione sul brano: “Al Bano aveva inciso questa canzone con la figlia, però io penso che a Sanremo Al Bano e Romina sia la coppia forte… Ciò che la gente vorrebbe vedere…”, conclude.

